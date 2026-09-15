Pour Dowman, la Carabao Cup revêt une importance personnelle particulière. C’est dans cette compétition, la saison dernière, qu’il avait connu sa première titularisation avec Arsenal lors d’une victoire 2-0 contre Brighton au quatrième tour. Malgré son ascension rapide, le joueur de 16 ans est resté sur le banc sans entrer en jeu à quatre reprises cette saison, y compris lors du récent déplacement en Italie pour affronter Naples. Si les supporters sont impatients de revoir le milieu offensif à l’œuvre, Arteta gère soigneusement sa charge de travail afin de s’assurer qu’il poursuive sa progression sans s’épuiser trop tôt.

La concurrence pour une place dans l’entrejeu d’Arsenal n’a jamais été aussi féroce, notamment avec des joueurs comme Noni Madueke et Eberechi Eze, qui renforcent les options offensives. La Carabao Cup offre à Dowman une fenêtre importante pour prouver qu’il a sa place parmi les cadres de l’équipe de manière plus régulière.