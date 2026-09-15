Getty Images Sport
Traduit par
Mikel Arteta lance un défi au jeune prodige d’Arsenal Max Dowman avant le match de Carabao Cup
Dowman attend son moment
Pour Dowman, la Carabao Cup revêt une importance personnelle particulière. C’est dans cette compétition, la saison dernière, qu’il avait connu sa première titularisation avec Arsenal lors d’une victoire 2-0 contre Brighton au quatrième tour. Malgré son ascension rapide, le joueur de 16 ans est resté sur le banc sans entrer en jeu à quatre reprises cette saison, y compris lors du récent déplacement en Italie pour affronter Naples. Si les supporters sont impatients de revoir le milieu offensif à l’œuvre, Arteta gère soigneusement sa charge de travail afin de s’assurer qu’il poursuive sa progression sans s’épuiser trop tôt.
La concurrence pour une place dans l’entrejeu d’Arsenal n’a jamais été aussi féroce, notamment avec des joueurs comme Noni Madueke et Eberechi Eze, qui renforcent les options offensives. La Carabao Cup offre à Dowman une fenêtre importante pour prouver qu’il a sa place parmi les cadres de l’équipe de manière plus régulière.
- Getty Images Sport
Arteta en demande plus à sa pépite adolescente
Arteta a clairement indiqué que Dowman ne bénéficierait pas d’opportunités en équipe première sur un plateau. Malgré l’engouement autour du milieu de terrain, devenu la saison dernière le plus jeune joueur à débuter un match de Premier League, l’Espagnol insiste sur le fait que le temps de jeu doit être mérité par les performances et l’investissement à l’entraînement. Arsenal traverse actuellement une période au calendrier éprouvante et, même si une rotation est attendue pour le déplacement à Portman Road, Arteta maintient des exigences élevées envers les plus jeunes membres de son effectif.
« Max aura sa chance », a déclaré l’entraîneur d’Arsenal sur le site officiel du club. « Il aura du temps de jeu, et il devra le mériter comme tout le monde. Nous connaissons le talent que nous avons, nous connaissons les joueurs que nous avons là, et nous devons l’aider et trouver un moyen de nous assurer qu’il continue à se développer et à aider l’équipe. »
Gérer un calendrier infernal
La rencontre de Carabao Cup contre Ipswich représente pour Arsenal sa troisième compétition différente en très peu de temps, après des rendez-vous à fort enjeu en Premier League et en Ligue des champions. Après une victoire arrachée de haute lutte face à Chelsea, le club du nord de Londres s’est rendu à Naples pour un choc européen avant de prendre trois points contre Sunderland. Cette série incessante de matches à l’extérieur a mis à l’épreuve la profondeur de l’effectif, mais Arteta estime que la force mentale de ses joueurs leur permettra de relever le prochain défi dans le Suffolk.
« Nous regarderons les joueurs dans les yeux et ils diront qu’ils veulent jouer, et “je veux gagner un match, et je veux progresser” », a déclaré Arteta. L’entraîneur a souligné que son groupe cherche constamment à évoluer, même après des résultats positifs. « Ils vont revoir le match [contre Sunderland], et ils en voudront encore plus parce que je connais les garçons », a-t-il ajouté.
- Getty Images Sport
Une semaine énorme pour Arsenal
Le joueur phare d'Arsenal, Bukayo Saka, s'est lui aussi exprimé sur les défis auxquels l'équipe est confrontée durant cette période intense. L'international anglais a insisté sur l'usure physique que les déplacements constants et les matches à haute intensité peuvent avoir sur le groupe. L'effectif a eu peu de temps pour récupérer entre les voyages à Naples, Sunderland et désormais Ipswich, mais le moral au sein du groupe reste exceptionnellement élevé alors qu'il cherche à préserver son début de saison sans défaite.
« Cela a été une énorme semaine pour nous, a déclaré Saka. Il y a eu beaucoup de déplacements. Les gens ne comprennent pas, en coulisses, comment cela s'est passé pour nous, mais je suis vraiment content de la manière dont nous avons géré cela. C'est incroyable pour nous, donc bravo à l'équipe, au staff, à nous tous. Nous devons continuer, cela ne s'arrête pas. »
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles