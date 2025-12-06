L’hiver approche et un dossier inattendu pourrait bouleverser l’équilibre du marché des transferts. Au cœur des discussions, un milieu de terrain dont la trajectoire récente intrigue autant qu’elle interroge. Longtemps considéré comme intouchable, le joueur en question se retrouve désormais au centre d’un possible virage stratégique entre le Paris Saint-Germain et le Barça. Entre contraintes financières, inquiétudes sportives et ambitions d’un prétendant déterminé à renforcer son entrejeu, les lignes semblent bouger plus vite que prévu.
Mercato, une pépite du Barça s'offre au PSG
Le PSG en quête de renforts, le Barça veut sacrifier Gavi
Le Paris Saint-Germain, limité dans ses options au milieu de terrain, multiplie les réflexions en interne pour anticiper un marché hivernal qui s’annonce délicat. Selon Foot01, une piste a récemment pris une ampleur inattendue : le FC Barcelone envisagerait de se séparer d’un de ses jeunes talents les plus prometteurs. Une hypothèse qui, dans le contexte actuel, attire naturellement l’attention de Luis Enrique, toujours à la recherche d’un profil technique capable d’apporter de la densité et du caractère dans son entrejeu.
C’est dans ce cadre que le nom de Gavi revient avec insistance. Le milieu espagnol, considéré comme un produit majeur de la Masia, n’était jusque-là jamais apparu sur la liste des joueurs transférables. Mais le climat semble avoir évolué, ouvrant une porte que le PSG observe attentivement. Toujours selon Foot01, plusieurs signaux internes au club catalan laissent penser qu’un départ n’est plus exclu, au grand étonnement du marché.
Gavi, un talent fragilisé par les blessures
L’évolution du dossier s’explique en grande partie par la situation physique de Gavi. Absent des terrains depuis de longs mois, le joueur reste marqué par une série de blessures qui ont freiné une progression pourtant fulgurante. En novembre 2023, il avait été victime d’une rupture du ligament croisé, entraînant un arrêt prolongé supérieur à un an. À peine revenu en compétition, il n’a disputé que deux rencontres de Liga avant de ressentir de nouvelles douleurs au même genou.
Comme le rapporte Don Balon, ces complications ont conduit Gavi à subir une arthroscopie en août. Son retour est prévu pour février, mais l’incertitude demeure sur sa capacité à retrouver immédiatement son niveau d’avant-blessure. Ce flou médical pousse le Barça à une réflexion plus radicale que prévu, ajoutant une dimension stratégique à un problème déjà sportif.
Le PSG prêt à sortir le chéquier pour Gavi
Toujours selon Don Balon, le FC Barcelone aurait fixé le prix de Gavi à 80 millions d’euros, un montant pensé pour soulager les finances du club, encore fragilisées malgré les dernières opérations comptables. Une somme importante, mais qui ne refroidirait pas totalement le Paris Saint-Germain. Luis Enrique, qui avait lancé Gavi en sélection en octobre 2021, reste séduit par son intensité, son agressivité positive et sa capacité à presser haut.
La relation technique et affective entre les deux hommes joue clairement un rôle dans l’intérêt parisien. Pour l’entraîneur du PSG, Gavi incarne parfaitement ce profil réactif, énergique et polyvalent qu’il aime confier à ses milieux de terrain. C’est en ce sens que le dossier prend une nouvelle dimension, entre opportunité et pari risqué.
Gavi au PSG, un transfert encore difficile à imaginer
Malgré cette ouverture, un départ de Gavi n’a rien d’évident. Selon Foot01, la direction parisienne ne devrait pas engager une dépense aussi importante pour un joueur dont la condition physique reste fragile à court terme. Le PSG, qui affine sa stratégie sportive depuis plusieurs mois, veut éviter les investissements jugés disproportionnés, même pour des talents confirmés.
De son côté, le FC Barcelone n’a jamais caché son attachement aux joueurs issus de la Masia. Le président Joan Laporta a régulièrement rappelé cette philosophie, preuve supplémentaire avec la prolongation de Gavi jusqu’en 2030, signée en janvier dernier. Ce contrat long confirme que le club comptait toujours sur son milieu avant cette réflexion soudaine provoquée par les blessures et la pression économique.