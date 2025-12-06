Mercato, une pépite du Barça s'offre au PSG

Le Paris Saint-Germain, limité dans ses options au milieu de terrain, multiplie les réflexions en interne pour anticiper un marché hivernal qui s’annonce délicat. Selon Foot01, une piste a récemment pris une ampleur inattendue : le FC Barcelone envisagerait de se séparer d’un de ses jeunes talents les plus prometteurs. Une hypothèse qui, dans le contexte actuel, attire naturellement l’attention de Luis Enrique, toujours à la recherche d’un profil technique capable d’apporter de la densité et du caractère dans son entrejeu.

C’est dans ce cadre que le nom de Gavi revient avec insistance. Le milieu espagnol, considéré comme un produit majeur de la Masia, n’était jusque-là jamais apparu sur la liste des joueurs transférables. Mais le climat semble avoir évolué, ouvrant une porte que le PSG observe attentivement. Toujours selon Foot01, plusieurs signaux internes au club catalan laissent penser qu’un départ n’est plus exclu, au grand étonnement du marché.