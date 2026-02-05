Mercato : un titi du PSG très proche de la Bundesliga

À Paris, ce type de situation réveille toujours quelques souvenirs. L’épisode Senny Mayulu reste dans toutes les têtes. En 2024, le milieu semblait promis au Borussia Dortmund avant que le club parisien, aidé par Luis Enrique, ne parvienne à inverser la tendance. Aujourd’hui, le scénario menace de se répéter, mais avec une issue bien plus incertaine.

Emmanuel Mbemba, défenseur central de 17 ans, n’a toujours pas signé son premier contrat professionnel avec le PSG. Formé au club, gaucher naturel et capable d’évoluer sur plusieurs postes défensifs, le jeune joueur se retrouve à un moment clé de sa trajectoire.