Le Paris Saint-Germain voit l’un de ses jeunes défenseurs susciter de fortes convoitises à l’étranger. Après le transfert de Noham Kamara vers l’OL, un autre joueur issu du centre de formation pourrait bientôt faire ses valises. Cette fois, le danger vient de Bundesliga.
Mercato : un titi du PSG très proche de la Bundesliga
Un nouveau dossier sensible à gérer
À Paris, ce type de situation réveille toujours quelques souvenirs. L’épisode Senny Mayulu reste dans toutes les têtes. En 2024, le milieu semblait promis au Borussia Dortmund avant que le club parisien, aidé par Luis Enrique, ne parvienne à inverser la tendance. Aujourd’hui, le scénario menace de se répéter, mais avec une issue bien plus incertaine.
Emmanuel Mbemba, défenseur central de 17 ans, n’a toujours pas signé son premier contrat professionnel avec le PSG. Formé au club, gaucher naturel et capable d’évoluer sur plusieurs postes défensifs, le jeune joueur se retrouve à un moment clé de sa trajectoire.
Le Bayern et Leverkusen à l’affût
Selon L’Équipe, deux poids lourds allemands ont sérieusement avancé sur le dossier ces dernières semaines : le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen. Les discussions progressent vite, au point que plusieurs sources évoquent désormais un net avantage pour les Bavarois.
Sous contrat jusqu’en juin 2026, Mbemba n’a pas l’obligation immédiate de trancher. Mais l’intérêt concret venu d’Allemagne change la donne. Les clubs de Bundesliga misent sur un projet clair, du temps de jeu et une progression rapide dans un championnat réputé pour sa capacité à faire éclore les jeunes talents.
Le PSG face à ses propres contradictions
Côté parisien, la prudence domine. Le club sait que perdre un nouveau titi sans contrepartie sportive forte nourrirait les critiques, déjà nombreuses sur la gestion des jeunes. Emmanuel Mbemba affiche un profil suivi de près en interne, mais la concurrence à son poste complique toute projection rapide vers l’équipe première.
International français U18, avec déjà six sélections au compteur, le défenseur incarne ce vivier que le PSG peine encore à stabiliser sur la durée. La direction et le staff espèrent convaincre, comme par le passé, mais le temps joue contre eux.
Un choix déterminant pour la suite
Désormais, la balle se trouve dans le camp du joueur. Rester à Paris et patienter, ou tenter l’aventure allemande pour accélérer sa progression. Le Bayern Munich semble prêt à l’accueillir et à structurer son développement. Le PSG, lui, retient son souffle. Un nouveau départ pourrait vite devenir officiel.