Mercato : Une pépite du PSG attise les convoitises en Europe

Le Paris Saint-Germain pourrait perdre une de ses valeurs sûres prochainement. Un jeune affole les écuries européennes.

Si le Paris Saint-Germain a déjà bouclé l’arrivée de Lucas Lopes Beraldo cet hiver, le club francilien pourrait laisser partir quelques-uns de ses joueurs. En dehors de Hugo Ekitike, qui aurait un accord avec l’Eintracht Francfort, une autre pépite serait sur le départ de la formation francilienne.

Luis Enrique fier de Senny Mayulu

Senny Mayulu n'a eu droit qu’à 28 minutes de jeu avec les pros du Paris Saint-Germain cette saison. Mais le jeune milieu de terrain a déjà réussi à faire forte impression. Entré en jeu contre l'US Revel et Orléans en Coupe de France, le joueur de 17 ans a rassuré à travers ses prestations. Ce qui met en confiance l’entraîneur du club champion de France, Luis Enrique, qui ne regrette pas de l’avoir lancé.

« Oui, c'est vraiment très important. Il faut bien sûr les capacités pour (être) les joueurs cadres, mais il y en a d'autres : Ethan, Senny et d'autres qui sont très jeunes et qui doivent être incorporés petit à petit dans l'équipe. Ce match renforce l'idée qui est la nôtre : gagner la Coupe de France avec toute l'équipe », a déclaré le technicien espagnol du PSG au micro de BeIN Sports après la victoire contre Orléans (1-4), samedi.

L'article continue ci-dessous

Getty

Mayulu attise les convoitises en Europe

Auteur de deux rencontres en Coupe de France, Senny Mayulu a pu inscrire un but avec le club de la capitale française, notamment lors de la victoire (1-4) face à Orléans, samedi dernier. Le milieu de terrain offensif français de 17 ans est en fin de contrat au PSG l’été prochain. Et il pourrait quitter les champions de France prochainement.

A en croire les informations de L’Equipe, « de nombreux clubs européens sont à l’affût » pour s’offrir le jeune milieu de terrain natif de Le Blanc-Mesnil. Ce dernier, bien qu’il ait fait deux apparitions en pro cette saison, ne dispose pas encore un contrat professionnel. Le PSG prolongera-t-il le contrat de sa pépite et le professionnaliser ? Wait and see.