L’avenir de Karim Benzema s’écrit plus que jamais en pointillés. Alors que son contrat avec Al-Ittihad arrive à échéance cet été, la situation du Ballon d’Or 2022 cristallise toutes les attentions en Arabie saoudite. Entre discussions contractuelles tendues, décisions fortes prises par le joueur et intérêt croissant d’un rival direct, le dossier Karim Benzema prend une dimension stratégique. Dans un championnat en quête permanente de stars et de crédibilité internationale, le futur de Karim Benzema pourrait bien provoquer un nouvel électrochoc.
Mercato, un rival d’Al-Ittihad fonce sur Karim Benzema
Karim Benzema et Al-Ittihad, le divorce est scellé
Depuis plusieurs semaines, Karim Benzema traverse une zone de turbulences à Al-Ittihad. Arrivé il y a deux ans et demi en provenance du Real Madrid, Karim Benzema se rapproche désormais de la fin de son engagement contractuel. Une offre de prolongation a été transmise à Karim Benzema, mais celle-ci n’a pas répondu à ses attentes, notamment sur le plan financier. Cette proposition jugée insuffisante a installé un climat de crispation entre le club et son capitaine.
Dans ce contexte, Karim Benzema a choisi d’envoyer un signal fort. Ces derniers jours, Karim Benzema a décidé de se retirer temporairement du groupe professionnel, le temps que sa situation s’éclaircisse. Une décision personnelle, assumée par Karim Benzema, qui a informé sa direction de son choix. Conséquence directe : Karim Benzema n’a pas participé à la rencontre face à Al-Fateh (2-2) cette semaine, une absence qui a alimenté les interrogations autour de son avenir immédiat.
Al-Hilal entre en scène pour Karim Benzema
Selon les informations de Foot Mercato, une réunion est prévue entre les dirigeants d’Al-Ittihad et l’entourage de Karim Benzema afin de trancher sur la suite de leur collaboration. Auteur de 44 buts en 77 matchs depuis son arrivée en Arabie saoudite, Karim Benzema conserve une influence majeure sur le terrain comme en dehors. À 38 ans, Karim Benzema reste une valeur sûre du championnat, ce qui explique l’intérêt grandissant qu’il suscite.
Parmi les prétendants, un nom se détache clairement : Al-Hilal. Le rival direct d’Al-Ittihad s’est renseigné sur la situation de Karim Benzema et suit le dossier avec sérieux, à en croire le média. Habitué aux opérations d’envergure sur le marché des transferts, Al-Hilal a déjà renforcé son attaque cet hiver avec des profils prestigieux comme Malcom ou Darwin Núñez. Dans les prochaines heures, Kader Méïté devrait également rejoindre le club en provenance de Rennes pour environ 33 millions d’euros, bonus compris.
Un feuilleton aux multiples conséquences
L’intérêt d’Al-Hilal pour Karim Benzema ne relève pas du simple opportunisme. Le club saoudien cherche à consolider son statut de référence nationale et continentale, et l’arrivée potentielle de Karim Benzema s’inscrirait pleinement dans cette stratégie. La trajectoire de Marcos Leonardo, attaquant brésilien convoité par l’Atlético de Madrid, pourrait également peser dans les équilibres offensifs du club et influencer la prise de décision finale.
De son côté, Karim Benzema prend le temps d’évaluer ses options. Entre une prolongation revue à la hausse, un départ vers un rival direct ou une autre destination encore à définir, Karim Benzema se retrouve à un tournant de sa carrière. Une chose est certaine : le feuilleton Karim Benzema est loin d’être terminé et pourrait, dans les prochaines semaines, redessiner les rapports de force en Saudi Pro League.