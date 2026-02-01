Mercato, un rival d’Al-Ittihad fonce sur Karim Benzema

Selon les informations de Foot Mercato, une réunion est prévue entre les dirigeants d’Al-Ittihad et l’entourage de Karim Benzema afin de trancher sur la suite de leur collaboration. Auteur de 44 buts en 77 matchs depuis son arrivée en Arabie saoudite, Karim Benzema conserve une influence majeure sur le terrain comme en dehors. À 38 ans, Karim Benzema reste une valeur sûre du championnat, ce qui explique l’intérêt grandissant qu’il suscite.

Parmi les prétendants, un nom se détache clairement : Al-Hilal. Le rival direct d’Al-Ittihad s’est renseigné sur la situation de Karim Benzema et suit le dossier avec sérieux, à en croire le média. Habitué aux opérations d’envergure sur le marché des transferts, Al-Hilal a déjà renforcé son attaque cet hiver avec des profils prestigieux comme Malcom ou Darwin Núñez. Dans les prochaines heures, Kader Méïté devrait également rejoindre le club en provenance de Rennes pour environ 33 millions d’euros, bonus compris.