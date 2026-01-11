Mercato, Paris s'intéresse à un Bleuet

Toujours sous pression au classement, le Paris FC poursuit son mercato hivernal avec un sentiment d’urgence assumé. Actuellement 15e de Ligue 1, à seulement quelques longueurs de la zone rouge, le promu parisien paie un manque de constance et de profondeur d’effectif, malgré des prestations parfois encourageantes. Conscients que le temps joue contre eux, les dirigeants ont choisi d’anticiper plutôt que de subir, dans l’espoir d’éviter que l’hiver ne se transforme en long cauchemar.

L’officialisation de l’arrivée de Luca Koleosho a marqué une première étape dans cette stratégie. Recruté pour dynamiser un secteur offensif trop discret depuis le début de l’exercice, l’ailier italien incarne la volonté du club de se montrer audacieux. Ce renfort ne devrait toutefois pas suffire à lui seul. La direction sportive souhaite offrir davantage de solutions à Stéphane Gilli, convaincue que le maintien passera par un effectif plus compétitif et une concurrence accrue à des postes clés.