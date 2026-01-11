Englué dans une lutte déjà intense pour sa survie dans l’élite, le Paris FC refuse de céder au fatalisme. À l’heure où chaque décision peut peser lourd dans la balance, la direction sportive accélère ses manœuvres en coulisses. Après un premier signal fort envoyé cet hiver, une nouvelle piste, à la fois ambitieuse et symbolique, commence à prendre forme. Un pari risqué, mais potentiellement décisif, qui pourrait redistribuer les cartes dans une deuxième partie de saison sous haute tension.
Mercato, Paris s'intéresse à un Bleuet
- AFP
Le Paris FC obligé d’agir sur le marché des transferts
Toujours sous pression au classement, le Paris FC poursuit son mercato hivernal avec un sentiment d’urgence assumé. Actuellement 15e de Ligue 1, à seulement quelques longueurs de la zone rouge, le promu parisien paie un manque de constance et de profondeur d’effectif, malgré des prestations parfois encourageantes. Conscients que le temps joue contre eux, les dirigeants ont choisi d’anticiper plutôt que de subir, dans l’espoir d’éviter que l’hiver ne se transforme en long cauchemar.
L’officialisation de l’arrivée de Luca Koleosho a marqué une première étape dans cette stratégie. Recruté pour dynamiser un secteur offensif trop discret depuis le début de l’exercice, l’ailier italien incarne la volonté du club de se montrer audacieux. Ce renfort ne devrait toutefois pas suffire à lui seul. La direction sportive souhaite offrir davantage de solutions à Stéphane Gilli, convaincue que le maintien passera par un effectif plus compétitif et une concurrence accrue à des postes clés.
- Getty Images Sport
Le PFC cible Mathys Tel
Dans cette logique, le Paris FC explore désormais plusieurs pistes offensives, avec l’objectif clair d’apporter un impact immédiat. Selon les informations de Fabrizio Romano, cité par Foot Mercato, le club parisien ferait partie des équipes attentives à la situation de Mathys Tel. Une approche qui s’inscrit dans une réflexion globale : profiter d’un contexte favorable pour attirer un joueur en quête de relance, capable d’élever le niveau collectif sur quelques mois décisifs.
À seulement 20 ans, Mathys Tel traverse une période plus délicate après une trajectoire pourtant prometteuse. Révélé très tôt à Rennes, puis auteur de débuts remarqués au Bayern Munich, l’international espoir français connaît un exercice plus contrasté depuis son arrivée définitive à Tottenham l’été dernier, pour un montant estimé à 35 millions d’euros. Utilisé par séquences, il affiche un bilan de trois buts en 18 apparitions toutes compétitions confondues, insuffisant pour s’imposer durablement dans la hiérarchie offensive.
- Getty Images Sport
Mathys Tel ouvert à un départ, Tottenham pas vendeur
D’après plusieurs sources concordantes, Mathys Tel ne serait pas fermé à l’idée d’un prêt afin de retrouver du temps de jeu et de la confiance. Un paramètre essentiel à l’approche des prochaines échéances internationales, alors que le joueur nourrit de grandes ambitions avec les Bleus. Du côté de Tottenham, la position reste prudente : le club londonien continue de croire au potentiel de son attaquant, tout en restant attentif à une éventuelle opportunité jugée bénéfique pour toutes les parties.
Pour le Paris FC, l’opération représenterait un coup retentissant, à la fois sportif et médiatique. Accueillir Mathys Tel, même temporairement, offrirait une nouvelle exposition au projet parisien et renforcerait considérablement les chances de maintien. Reste à savoir si le promu parviendra à convaincre un club et un joueur engagés dans une équation aussi complexe qu’excitante. Une chose est sûre, Paris n’a pas l’intention de rester spectateur à l’approche de la fin du mercato hivernal.