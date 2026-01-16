Englué dans le bas de tableau après une première moitié de saison délicate, le Paris FC a décidé de passer à l’action. Fragilisé offensivement et confronté à un effectif jugé trop juste, le club francilien entend profiter du mercato hivernal pour corriger le tir. Derrière des premières arrivées déjà actées, une priorité claire se dessine : attirer un avant-centre expérimenté, capable d’apporter immédiatement des garanties. En coulisses, Paris affine sa stratégie et explore une piste européenne de premier plan.
Mercato, Paris vise un grand attaquant européen cet hiver
Un mercato hivernal pensé pour sauver la saison du PFC
Classé 15e de Ligue 1 à mi-parcours, le Paris FC n’a jamais caché son intention de renforcer massivement son groupe durant l’hiver. Le club francilien souhaite injecter de la concurrence et de l’expérience dans un effectif éprouvé par les blessures et un manque de profondeur. Cette volonté a été clairement assumée par le président Pierre Ferracci, qui a récemment fixé la feuille de route du mercato : « On veut prendre trois joueurs minimum, mais on espère arriver à cinq car on a un effectif qui est, quantitativement, en fonction de certaines caractéristiques et des blessures, un peu léger. La concurrence va aussi en réveiller certains ».
Dans cette optique, le PFC a déjà enregistré deux renforts significatifs avec l’officialisation de l’ailier Luca Koleosho, 21 ans, et du milieu défensif Marshall Munetsi. Deux profils jeunes et complémentaires, mais qui ne règlent pas totalement le problème majeur identifié par le staff : l’efficacité offensive. Malgré plusieurs pistes explorées ces dernières semaines, le club n’a pas encore trouvé le buteur capable d’incarner ce nouveau souffle attendu.
Le Paris FC fonce sur Edin Dzeko
C’est à partir de là qu’un nom bien connu du football européen est apparu dans les discussions. Selon les informations de Foot Mercato qui cite la presse italienne, le Paris FC s’est renseigné sur la situation d’Edin Dzeko. À 39 ans, l’attaquant bosnien dispose d’un CV impressionnant, marqué par des passages à l’AS Roma, à l’Inter Milan et à Manchester City. Un profil d’expérience qui correspond parfaitement aux besoins immédiats du promu parisien.
Actuellement sous contrat avec la Fiorentina, Edin Dzeko traverse une période plus compliquée sur le plan sportif. Peu utilisé depuis le début de la saison, l’avant-centre n’a disputé qu’un nombre limité de rencontres en Serie A, sans trouver le chemin des filets. Une situation qui pourrait ouvrir la porte à un départ dès cet hiver, seulement quelques mois après son arrivée en provenance de Fenerbahçe.
Edin Dzeko, une opportunité prestigieuse pour le Paris FC
Pour le PFC, le recrutement d’Edin Dzeko représenterait bien plus qu’un simple coup médiatique. Malgré son âge, le Bosnien conserve une aura et une science du jeu susceptibles d’encadrer un groupe en difficulté. Son vécu au plus haut niveau européen pourrait peser dans la course au maintien, tant sur le terrain que dans le vestiaire. Les dirigeants parisiens estiment qu’un joueur du calibre d’Edin Dzeko pourrait transformer l’animation offensive et offrir des solutions immédiates.
D’après la presse italienne, des contacts auraient déjà été noués avec l’entourage d’Edin Dzeko, afin d’évaluer la faisabilité de l’opération. Reste toutefois à connaître la position du joueur, sous contrat jusqu’à la fin de la saison avec la Fiorentina, et à déterminer s’il serait prêt à relever le défi d’un club luttant pour sa survie en Ligue 1. À ce stade, aucune décision définitive n’a été prise, mais la piste est jugée sérieuse en interne.
En multipliant les approches pour des profils offensifs variés, le Paris FC montre qu’il ne laissera rien au hasard durant ce mercato hivernal. Après avoir étudié des options comme Moise Kean, Ludovic Ajorque ou encore Mathys Tel, le club francilien affine désormais ses priorités. L’éventualité Edin Dzeko s’inscrit dans cette logique : celle d’un recrutement ciblé, capable d’apporter un rendement immédiat dans une lutte acharnée pour le maintien.