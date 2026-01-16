Mercato, Paris vise un grand attaquant européen cet hiver

Classé 15e de Ligue 1 à mi-parcours, le Paris FC n’a jamais caché son intention de renforcer massivement son groupe durant l’hiver. Le club francilien souhaite injecter de la concurrence et de l’expérience dans un effectif éprouvé par les blessures et un manque de profondeur. Cette volonté a été clairement assumée par le président Pierre Ferracci, qui a récemment fixé la feuille de route du mercato : « On veut prendre trois joueurs minimum, mais on espère arriver à cinq car on a un effectif qui est, quantitativement, en fonction de certaines caractéristiques et des blessures, un peu léger. La concurrence va aussi en réveiller certains ».

Dans cette optique, le PFC a déjà enregistré deux renforts significatifs avec l’officialisation de l’ailier Luca Koleosho, 21 ans, et du milieu défensif Marshall Munetsi. Deux profils jeunes et complémentaires, mais qui ne règlent pas totalement le problème majeur identifié par le staff : l’efficacité offensive. Malgré plusieurs pistes explorées ces dernières semaines, le club n’a pas encore trouvé le buteur capable d’incarner ce nouveau souffle attendu.