Paris SG - Lille : Un Dembélé virevoltant porte le PSG face aux Dogues (3-0)

Du caractère au Parc des Princes ce vendredi. Quelques jours après son élimination en Coupe de France, le PSG se devait de répondre face à Lille, ce soir. Mais les Parisiens doutaient encore et auraient pu être cueillis à froid juste après le coup d’envoi. Sur un dégagement de Berke Ozer, Giroud lobait Lucas Chevalier pour toucher le poteau, et Ethan Mbappé butait sur le gardien français sur le deuxième ballon (2e). L’ancien titi parisien était encore à la réception d’une passe entre les lignes, mais ne parvenait pas à surprendre Chevalier (6e).

Passé l’orage, le PSG mettait enfin le pied sur le ballon et sortait de son camp. Ce qui s’avérait fatal pour les Dogues, puisque les locaux faisaient trembler les filets sur leur première tentative. C’était l’œuvre d’Ousmane Dembélé qui profitait d’un décalage de Vitinha pour ajuster Berke Ozer de loin (1-0, 13e). Le LOSC s’activait pour revenir rapidement au score avec Ngal-Ayel Mukau qui manquait le cadre sur sa tentative. Les deux équipes se rendaient coup pour coup dans ce match très animé, mais les filets ne tremblaient plus avant la pause.