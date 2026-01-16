Le Paris Saint-Germain défiait le LOSC, vendredi soir, à l’occasion de la 18e journée de Ligue 1. Un choc de haut de tableau qui a tourné à l’avantage des Parisiens grâce notamment à un excellent Ousmane Dembélé.
Paris SG - Lille : Un Dembélé virevoltant porte le PSG face aux Dogues (3-0)
- AFP
Lille incisif, le PSG plus réaliste
Du caractère au Parc des Princes ce vendredi. Quelques jours après son élimination en Coupe de France, le PSG se devait de répondre face à Lille, ce soir. Mais les Parisiens doutaient encore et auraient pu être cueillis à froid juste après le coup d’envoi. Sur un dégagement de Berke Ozer, Giroud lobait Lucas Chevalier pour toucher le poteau, et Ethan Mbappé butait sur le gardien français sur le deuxième ballon (2e). L’ancien titi parisien était encore à la réception d’une passe entre les lignes, mais ne parvenait pas à surprendre Chevalier (6e).
Passé l’orage, le PSG mettait enfin le pied sur le ballon et sortait de son camp. Ce qui s’avérait fatal pour les Dogues, puisque les locaux faisaient trembler les filets sur leur première tentative. C’était l’œuvre d’Ousmane Dembélé qui profitait d’un décalage de Vitinha pour ajuster Berke Ozer de loin (1-0, 13e). Le LOSC s’activait pour revenir rapidement au score avec Ngal-Ayel Mukau qui manquait le cadre sur sa tentative. Les deux équipes se rendaient coup pour coup dans ce match très animé, mais les filets ne tremblaient plus avant la pause.
- AFP
Ousmane Dembélé douche les Dogues
Au retour des vestiaires, les deux équipes tardaient à remettre du rythme dans la rencontre avec un PSG qui avait confisqué le ballon. Et lorsque les Franciliens décidaient d’accélérer, les filets bougeaient à nouveau sur une passe de Dembélé pour Nuno Mendes, mais l’attaquant français était hors-jeu au départ. But refusé (57e). Toutefois, Ousmane Dembélé avait décidé de marquer ce choc de son empreinte. Après une récupération haute de Désiré Doué, le Ballon d’Or 2025 éliminait la défense lilloise avec deux crochets avant de lober astucieusement Ozer de loin pour faire le break (2-0, 64e). Les Dogues essayaient d’aller vers l'avant, mais manquaient de justesse face au bloc parisien.
Il fallait même attendre la 83e pour revoir enfin une frappe lilloise avec Soriba Diaoune qui butait sur Chevalier. Le PSG semblait avoir le pied dans les derniers instants, mais Bradley Barcola enflammait à nouveau le Parc en profitant d’une bourde de la défense pour porter l’estocade et parachever le succès parisien (3-0, 90e+3). Une victoire qui permet au Paris Saint-Germain (1er, 42 pts) de prendre provisoirement la tête de Ligue 1 en attendant la sortie de Lens (2e, 40 pts) face à Auxerre (17e, 12 pts) samedi (17h). De son côté, le LOSC (4e, 32 pts) perd de précieux points dans la course à l’Europe.