Mercato, un crack de Ligue 2 dans le viseur du PSG

Le nouveau projet sportif du PSG repose clairement sur l’identification précoce des talents à fort potentiel. Sous l’impulsion de Luis Campos, la direction sportive parisienne a élargi son champ de prospection, n’hésitant plus à s’intéresser à des profils issus de la Ligue 2. Cette stratégie vise à sécuriser des joueurs avant leur explosion médiatique, tout en s’inscrivant dans une logique de valorisation à long terme.

C’est dans ce contexte que le nom d’Aly Traoré est apparu sur les radars du PSG. Selon les informations d’AfricaFoot, le club parisien aurait récemment pris contact avec l’entourage d’Aly Traoré afin de mieux cerner sa situation sportive et contractuelle. À seulement 16 ans, Aly Traoré évolue actuellement à Amiens et commence déjà à susciter une attention grandissante bien au-delà du championnat de Ligue 2.