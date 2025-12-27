Depuis plusieurs saisons, le Paris Saint-Germain a profondément modifié sa politique de recrutement. Loin des seules stars confirmées, le club de la capitale privilégie désormais l’anticipation et l’investissement sur des profils très jeunes, capables d’incarner l’avenir du projet sportif. Dans cette logique, les cellules de recrutement parisiennes multiplient les observations, y compris dans des championnats parfois moins exposés médiatiquement. Ces derniers jours, un nom circule avec insistance dans les couloirs du Camp des Loges, celui d’un attaquant précoce, dont les performances ne laissent plus indifférent.
Mercato, un crack de Ligue 2 dans le viseur du PSG
Le PSG intensifie sa veille sur la jeunesse
Le nouveau projet sportif du PSG repose clairement sur l’identification précoce des talents à fort potentiel. Sous l’impulsion de Luis Campos, la direction sportive parisienne a élargi son champ de prospection, n’hésitant plus à s’intéresser à des profils issus de la Ligue 2. Cette stratégie vise à sécuriser des joueurs avant leur explosion médiatique, tout en s’inscrivant dans une logique de valorisation à long terme.
C’est dans ce contexte que le nom d’Aly Traoré est apparu sur les radars du PSG. Selon les informations d’AfricaFoot, le club parisien aurait récemment pris contact avec l’entourage d’Aly Traoré afin de mieux cerner sa situation sportive et contractuelle. À seulement 16 ans, Aly Traoré évolue actuellement à Amiens et commence déjà à susciter une attention grandissante bien au-delà du championnat de Ligue 2.
Aly Traoré, le crack de Ligue 2 qui fait rêver le PSG
Les performances d’Aly Traoré expliquent en grande partie cet intérêt croissant. L’attaquant franco-malien s’est illustré cette saison dans les catégories de jeunes d’Amiens avec une efficacité remarquable. En U17 Nationaux, Aly Traoré a inscrit 8 buts en 6 rencontres, avant de poursuivre sur sa lancée en U19 avec 6 réalisations en 7 matchs disputés, dont 2 en Coupe Gambardella.
Ces statistiques, particulièrement élevées pour un joueur de son âge, confirment le potentiel offensif d’Aly Traoré et justifient l’attention portée par le PSG. Sa progression rapide et sa capacité à s’imposer face à des adversaires plus âgés renforcent l’idée qu’Aly Traoré pourrait rapidement franchir un cap supplémentaire dans sa jeune carrière.
Une concurrence européenne déjà féroce pour Aly Traoré
Naturellement, le PSG n’est pas seul sur ce dossier. Toujours selon AfricaFoot, repris par Le 10 Sport, Aly Traoré attire également l’intérêt de nombreux clubs européens réputés pour leur travail de formation. Le RB Salzbourg, l’AS Monaco, le RB Leipzig, Arsenal, Manchester City ou encore Manchester United suivraient attentivement l’évolution d’Aly Traoré.
Cette concurrence accrue promet une véritable bataille pour l’avenir d’Aly Traoré, alors que le PSG tente de se positionner au plus tôt. Pour le club parisien, réussir à convaincre un tel profil représenterait un nouveau signal fort de sa stratégie axée sur la jeunesse. Reste désormais à savoir si le PSG saura se montrer suffisamment persuasif face à des concurrents tout aussi ambitieux.