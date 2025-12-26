À Paris, la politique de recrutement a changé de visage. Fini le temps des seuls profils confirmés et des stars établies. Le Paris Saint-Germain avance désormais avec une ligne directrice claire, misant sur la jeunesse et les talents en devenir, y compris sur le marché domestique. Cette stratégie, déjà visible ces derniers mois, pourrait conduire le club de la capitale à explorer une piste particulièrement sensible. Car dans un championnat où les rivalités sont vives, certains dossiers suffisent à faire monter la tension avant même l’ouverture officielle du mercato.
Mercato, le PSG fonce sur une pépite de l'OM
- AFP
Révélation de l’OM, Darryl Bakola attise les convoitises en Europe
Âgé de seulement 18 ans, Darryl Bakola s’est imposé comme l’une des révélations de la saison du côté de l’Olympique de Marseille. Utilisé régulièrement par Roberto De Zerbi, Darryl Bakola a su se faire une place dans la rotation olympienne grâce à sa maturité, sa justesse technique et sa capacité à répondre aux exigences du très haut niveau. Sous contrat avec l’OM jusqu’en 2027, le milieu de terrain semblait initialement inscrit dans un projet à moyen terme avec le club phocéen.
Cependant, la progression rapide de Darryl Bakola n’est pas passée inaperçue. Alors que l’OM souhaite sécuriser son avenir par une prolongation, les rumeurs autour d’un possible départ se sont multipliées ces dernières semaines. Dans ce contexte, Darryl Bakola se retrouve au centre de nombreuses spéculations, alimentées par l’intérêt croissant de clubs européens attentifs à son évolution.
- AFP
Le PSG s’invite dans le dossier Bakola
Selon les informations rapportées par Caught Offside, reprises par Le 10 Sport, le PSG fait partie des clubs qui surveillent de près la situation de Darryl Bakola. Une hypothèse qui ne manque pas de faire réagir, tant un éventuel passage de l’OM au PSG reste chargé symboliquement. Pour le club parisien, l’intérêt porté à Darryl Bakola s’inscrit dans une logique cohérente : investir sur des profils jeunes, déjà exposés à la Ligue 1, et capables de s’intégrer rapidement dans un projet exigeant.
Mais le PSG n’est pas seul sur le dossier Darryl Bakola. D’après Foot Mercato, la concurrence est particulièrement dense. En Premier League, Chelsea aurait déjà entamé une réflexion avancée, avec l’idée d’un prêt à Strasbourg en cas de transfert. Newcastle et Arsenal suivent également de près les prestations du jeune Marseillais, séduits par son rendement dans les rencontres européennes.
- AFP
Un OM optimiste pour Bakola face à la concurrence européenne
L’intérêt ne se limite pas à l’Angleterre. En Allemagne, Stuttgart et le Borussia Dortmund figurent aussi parmi les clubs attentifs à la situation de Darryl Bakola. Cette concurrence accrue renforce la pression autour du joueur et de l’OM, contraint de gérer à la fois l’aspect sportif et contractuel. À ce stade, l’avenir de Darryl Bakola demeure incertain, malgré la volonté affichée du club phocéen de le conserver.
Face aux rumeurs, le discours en interne se veut néanmoins rassurant. Leonardo Balerdi, capitaine de l’OM, a récemment tenu à clarifier la position de Darryl Bakola : « Pour jouer ici en étant jeune, il veut jouer à l’Olympique de Marseille, il veut rester à l’OM. Vous pouvez voir les qualités qu’il a. S’il commence à jouer et à enchaîner comme il l’a fait, il peut nous apporter ». Une déclaration qui illustre l’attachement actuel de Darryl Bakola à son club, sans pour autant éteindre les convoitises.