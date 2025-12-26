Mercato, le PSG fonce sur une pépite de l'OM

Selon les informations rapportées par Caught Offside, reprises par Le 10 Sport, le PSG fait partie des clubs qui surveillent de près la situation de Darryl Bakola. Une hypothèse qui ne manque pas de faire réagir, tant un éventuel passage de l’OM au PSG reste chargé symboliquement. Pour le club parisien, l’intérêt porté à Darryl Bakola s’inscrit dans une logique cohérente : investir sur des profils jeunes, déjà exposés à la Ligue 1, et capables de s’intégrer rapidement dans un projet exigeant.

Mais le PSG n’est pas seul sur le dossier Darryl Bakola. D’après Foot Mercato, la concurrence est particulièrement dense. En Premier League, Chelsea aurait déjà entamé une réflexion avancée, avec l’idée d’un prêt à Strasbourg en cas de transfert. Newcastle et Arsenal suivent également de près les prestations du jeune Marseillais, séduits par son rendement dans les rencontres européennes.