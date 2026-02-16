Mercato, un cador de Serie A déroule le tapis rouge à Roberto De Zerbi

La séparation entre l’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi s’est produite dans un climat particulièrement lourd, marqué par des résultats décevants, une élimination européenne prématurée et un environnement interne devenu instable. La lourde défaite contre le Paris Saint-Germain (5-0) a accéléré une décision déjà envisagée depuis plusieurs semaines par la direction, scellant définitivement la fin d’un cycle sportif fragilisé par les tensions institutionnelles et la contestation croissante autour du projet.

Pourtant, cette sortie mouvementée n’a pas entamé l’intérêt suscité par le technicien italien. Plusieurs clubs de Premier League ont rapidement pris des renseignements, séduits par son identité de jeu ambitieuse et sa capacité à structurer des projets à moyen terme. Des formations anglaises majeures restent attentives à sa situation, confirmant que son profil continue d’être perçu comme celui d’un entraîneur capable d’installer une philosophie offensive moderne malgré l’épisode marseillais.