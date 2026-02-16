Licencié après une lourde défaite ayant précipité la fin de son aventure marseillaise, Roberto De Zerbi pourrait pourtant rebondir plus rapidement que prévu. Malgré un contexte tendu et une saison inachevée, la réputation tactique du technicien italien demeure intacte sur le marché des entraîneurs. Plusieurs formations européennes continuent de suivre son évolution, et en Italie, un projet ambitieux commence déjà à prendre forme pour lui offrir une nouvelle opportunité de relance au plus haut niveau.
Mercato, un cador de Serie A déroule le tapis rouge à Roberto De Zerbi
Roberto De Zerbi a toujours la cote malgré son échec à l’OM
La séparation entre l’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi s’est produite dans un climat particulièrement lourd, marqué par des résultats décevants, une élimination européenne prématurée et un environnement interne devenu instable. La lourde défaite contre le Paris Saint-Germain (5-0) a accéléré une décision déjà envisagée depuis plusieurs semaines par la direction, scellant définitivement la fin d’un cycle sportif fragilisé par les tensions institutionnelles et la contestation croissante autour du projet.
Pourtant, cette sortie mouvementée n’a pas entamé l’intérêt suscité par le technicien italien. Plusieurs clubs de Premier League ont rapidement pris des renseignements, séduits par son identité de jeu ambitieuse et sa capacité à structurer des projets à moyen terme. Des formations anglaises majeures restent attentives à sa situation, confirmant que son profil continue d’être perçu comme celui d’un entraîneur capable d’installer une philosophie offensive moderne malgré l’épisode marseillais.
La Fiorentina fonce sur Roberto De Zerbi
C’est toutefois en Serie A que la piste la plus concrète semble aujourd’hui émerger. Selon les informations évoquées par la presse italienne et notamment La Repubblica, la direction de la Fiorentina étudie sérieusement la possibilité de confier à Roberto De Zerbi la reconstruction de son projet sportif. L’idée serait d’ouvrir un nouveau cycle fondé sur une identité tactique claire et un jeu offensif affirmé, deux éléments correspondant parfaitement au profil du technicien lombard. Pour l’instant, les échanges restent exploratoires, mais l’intérêt est réel.
Dans cette perspective, la Fiorentina envisagerait de structurer son futur projet autour d’un entraîneur capable d’imposer rapidement une méthodologie de travail et une vision collective forte. L’arrivée annoncée d’un nouveau dirigeant dans l’organigramme pourrait accélérer les discussions et renforcer la crédibilité de cette option. Même si aucune décision officielle n’a encore été arrêtée, la Fiorentina considère désormais Roberto De Zerbi comme l’un des profils prioritaires pour incarner son prochain cycle sportif.
La Viola a de la concurrence pour Roberto De Zerbi
La Fiorentina n’est toutefois pas seule sur le dossier, à en croire le quotidien italien, cité par Foot Mercato. D’autres clubs italiens, à l’image de Naples, suivent également la situation, notamment dans l’hypothèse d’un changement d’entraîneur à la fin de la saison. Cette concurrence potentielle pourrait accélérer le calendrier décisionnel et pousser les dirigeants florentins à se positionner plus rapidement afin d’éviter une surenchère sur un profil très convoité. L’Italie apparaît ainsi comme une destination de plus en plus crédible pour la relance du technicien.
Parallèlement, les clubs anglais, dont Manchester City, Liverpool ou encore Manchester United, continuent de surveiller l’évolution du marché des entraîneurs, ce qui maintient plusieurs options ouvertes pour Roberto De Zerbi dans les prochaines semaines. Cette situation confirme un paradoxe fréquent dans le football moderne : malgré des résultats récents contrastés, la valeur stratégique d’un entraîneur reconnu pour son approche tactique et son identité de jeu peut rapidement relancer son attractivité. À peine libre, l’ancien coach marseillais se retrouve déjà au centre de plusieurs projets potentiels.