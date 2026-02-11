De Zerbi à Tottenham, le timing parfait

Le club londonien traverse une crise paradoxale. Malgré une qualification directe pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions (4e de la phase de ligue), les Spurs s'enfoncent en Premier League. Actuellement 16es du classement, ils n'ont remporté aucun de leurs huit derniers matchs de championnat et ne comptent plus que cinq points d'avance sur la zone de relégation. C'est ce contraste saisissant entre l'Europe et le championnat qui a coûté sa place à Thomas Frank, nommé seulement en juin dernier.

Roberto De Zerbi, la priorité des Spurs ?

Libéré de son contrat avec l'OM après une série noire (déroute 3-0 à Bruges et 5-0 à Paris), Roberto De Zerbi se retrouve en position de force. Son profil est admiré depuis longtemps par la direction de Tottenham, séduite par le football offensif qu'il avait instauré à Brighton entre 2022 et 2024. Le technicien italien possède l'avantage majeur de connaître parfaitement les spécificités de la Premier League, un championnat qu'il qualifiait encore récemment de « différent de tous les autres au monde ».

L'enjeu pour Tottenham est désormais de savoir s'ils parviendront à convaincre l'Italien de reprendre une équipe en plein doute domestique, ou si Manchester United, également sur les rangs, parviendra à le détourner du nord de Londres. Pour De Zerbi, ce rebond immédiat en Angleterre serait l'occasion d'effacer ses derniers mois compliqués sur la Canebière.

Un jeu de chaises musicales géant

Ce mouvement à Londres pourrait également influencer le futur de l'OM. Alors qu'Habib Beye est le favori pour succéder à De Zerbi, l'instabilité sur les bancs anglais pourrait pousser d'autres techniciens libres à attendre une opportunité en Premier League plutôt que de s'engager dans le projet marseillais en pleine reconstruction.