À peine sorti de la formation parisienne, Quentin Ndjantou fait déjà tourner les têtes en Ligue 1. Le jeune milieu de terrain du PSG, à seulement 18 ans, suscite un intérêt certain, même si son aventure en équipe première est momentanément suspendue à cause d’une blessure. Les prochaines semaines pourraient pourtant déterminer l’avenir d’un talent que plusieurs clubs français aimeraient voir briller ailleurs, sous forme de prêt.
Mercato PSG : trois géants de Ligue 1 foncent sur Quentin Ndjantou
- AFP
Une pépite freinée par une lésion sérieuse
Quentin Ndjantou a rapidement confirmé son potentiel. Après Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye, il est apparu comme la nouvelle promesse de la formation parisienne. Ses performances lors des premières apparitions en équipe première avaient convaincu les observateurs et le staff technique. Mais contre Vendée Fontenay en Coupe de France, le jeune joueur a été contraint de quitter le terrain. Diagnostiqué d’une lésion aux ischio-jambiers de grade 3, Quentin Ndjantou devra rester à l’écart pendant 6 à 8 semaines. Son retour est prévu pour début février, offrant au PSG le temps de réfléchir à sa gestion.
- Getty Images Sport
Trois clubs de Ligue 1 en embuscade, Rennes ne lâche rien
Son talent n’a pas échappé aux recruteurs des autres clubs français. Selon les informations rapportées par Média Foot, trois équipes de Ligue 1 étudient la possibilité de le récupérer sous forme de prêt pour six mois. Le Stade rennais, sous la houlette de Habib Beye et réputé pour sa capacité à faire jouer les jeunes, figure parmi les candidats les plus motivés. Rennes aimerait lui offrir du temps de jeu régulier pour profiter pleinement de ses qualités, même si convaincre le PSG ne sera pas simple.
- AFP
Brest et Toulouse également intéressés
Mais Rennes n’est pas seul. Brest et Toulouse ont également manifesté leur intérêt pour le jeune milieu parisien. Les deux clubs voient en Ndjantou un atout potentiel pour renforcer leur milieu et dynamiser leur jeu offensif. Cependant, Luis Enrique semble attaché à son joyau et souhaite lui accorder du temps de jeu au PSG, notamment sur la fin de la saison. Un dilemme pour le club parisien : garder le joueur pour ses propres besoins ou lui permettre de gagner en expérience ailleurs.
- Getty Images Sport
Un futur à surveiller de près
Entre retour de blessure et marché des transferts, Quentin Ndjantou demeure l’un des jeunes à suivre cette saison. Ses performances et sa gestion par le PSG pourraient influencer fortement la suite de sa carrière. La Ligue 1, attentive, ne perd pas une miette de l’évolution de cette pépite parisienne.