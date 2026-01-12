Mercato PSG : trois géants de Ligue 1 foncent sur Quentin Ndjantou

Mais Rennes n’est pas seul. Brest et Toulouse ont également manifesté leur intérêt pour le jeune milieu parisien. Les deux clubs voient en Ndjantou un atout potentiel pour renforcer leur milieu et dynamiser leur jeu offensif. Cependant, Luis Enrique semble attaché à son joyau et souhaite lui accorder du temps de jeu au PSG, notamment sur la fin de la saison. Un dilemme pour le club parisien : garder le joueur pour ses propres besoins ou lui permettre de gagner en expérience ailleurs.