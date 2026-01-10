Mercato PSG, un titi parisien dans le viseur de l'OL

Comme révélé par plusieurs médias dont Le 10 Sport, le PSG n’a pas l’intention de recruter durant ce mercato d’hiver. Luis Enrique se montre satisfait de son groupe actuel et estime disposer de solutions internes suffisantes pour faire face aux aléas de la saison. Le technicien espagnol s’appuie également sur plusieurs jeunes pour compléter son effectif professionnel en cas de blessure, confirmant une volonté de continuité sportive.

En revanche, cette stabilité n’exclut pas certains mouvements en sortie. Le PSG se montre attentif à la situation de plusieurs éléments formés au club, pour lesquels le temps de jeu demeure très limité. Dans cette optique, des départs temporaires sont envisagés afin de favoriser leur progression, tout en conservant une maîtrise sur leur avenir contractuel.