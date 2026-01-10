Alors que le mercato hivernal s’ouvre dans un climat relativement calme du côté du Parc des Princes, certaines décisions en coulisses pourraient pourtant animer l’actualité. Sans envisager de renforts majeurs, le Paris Saint-Germain affine sa stratégie autour de la gestion de son effectif, notamment celle de ses jeunes éléments en quête de temps de jeu. Dans ce contexte, un dossier discret, mais révélateur de la politique parisienne attire l’attention, avec un intérêt appuyé venu de Lyon.
Mercato PSG, un titi parisien dans le viseur de l'OL
- AFP
Un PSG stable, mais ouvert à des départs ciblés
Comme révélé par plusieurs médias dont Le 10 Sport, le PSG n’a pas l’intention de recruter durant ce mercato d’hiver. Luis Enrique se montre satisfait de son groupe actuel et estime disposer de solutions internes suffisantes pour faire face aux aléas de la saison. Le technicien espagnol s’appuie également sur plusieurs jeunes pour compléter son effectif professionnel en cas de blessure, confirmant une volonté de continuité sportive.
En revanche, cette stabilité n’exclut pas certains mouvements en sortie. Le PSG se montre attentif à la situation de plusieurs éléments formés au club, pour lesquels le temps de jeu demeure très limité. Dans cette optique, des départs temporaires sont envisagés afin de favoriser leur progression, tout en conservant une maîtrise sur leur avenir contractuel.
- AFP
Le PSG ouvre la porte pour Noham Kamara, l’OL à l’affût
C’est le cas notamment de Noham Kamara, appelé à quitter la capitale française, cet hiver. Le jeune défenseur central, formé au PSG, n’a disputé que 29 minutes cette saison avec l’équipe première, uniquement en Coupe de France. Une situation qui pousse le club francilien à envisager une solution alternative pour permettre à Noham Kamara de franchir un cap.
Selon L’Équipe, Noham Kamara devrait quitter le PSG cet hiver, sous la forme d’un prêt avec option d’achat. L’OL se montrerait particulièrement intéressé et ferait le forcing pour attirer le défenseur central. Toujours d’après la même source, Lyon n’est toutefois pas seul sur le dossier. Plusieurs clubs de Ligue 1 auraient pris des renseignements, avec Strasbourg qui insisterait également. Une chose semble acquise : l’avenir immédiat de Noham Kamara ne s’écrira plus à Paris, mais devrait bien se poursuivre dans l’élite du football français.