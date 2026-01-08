Le marché hivernal réserve parfois des batailles silencieuses. Celle qui se dessine autour de Noham Kamara en fait partie. Peu exposé médiatiquement, le jeune défenseur central du PSG commence pourtant à attirer l’attention de plusieurs clubs ambitieux, en France comme à l’étranger.
Mercato : l’OL au duel avec Rennes pour un crack du PSG
L’OL se positionne pour un prêt
À Paris, la priorité reste la progression interne des jeunes talents. Mais pour certains profils, un prêt ciblé apparaît comme la meilleure solution afin de franchir un cap. Noham Kamara pourrait incarner ce choix stratégique dès cet hiver.
Selon les informations de PSG Inside-Actus, l’Olympique Lyonnais travaille sur la piste menant à Noham Kamara. Les dirigeants lyonnais envisagent un prêt du défenseur de 18 ans, formé au PSG et natif de la région parisienne. Une option aujourd’hui crédible, alors que les relations entre les deux clubs se sont nettement apaisées après deux années de crispation liées à l’arrivée de John Textor à la tête des Gones.
Cette normalisation facilite les échanges. À tel point que Paris ne verrait aucun obstacle à envoyer l’un de ses jeunes éléments dans la capitale des Gaules pour gagner du temps de jeu, sans perdre le contrôle de son avenir.
Rennes et Toulouse entrent dans la course
L’OL n’avance toutefois pas seul. Le Stade Rennais et le Toulouse FC suivent également le dossier avec attention. Les deux clubs auraient déjà engagé des discussions avec le PSG, séduits par le potentiel du joueur et sa marge de progression.
En parallèle, des formations allemandes et espagnoles se renseignent. Leur approche diffère. Elles privilégient un transfert sec. Une option immédiatement écartée par la direction parisienne. La position du PSG reste claire : ce sera un prêt, et sans option d’achat.
Un mouvement qui interroge à Rennes
Du côté rennais, l’éventuelle arrivée de Kamara pose question. Le trio défensif composé de Seidu, Jacquet et Brassier affiche une solidité remarquable, avec Rouault en solution de rotation. Dès lors, pourquoi ajouter un profil supplémentaire à ce secteur déjà fourni ?
La réponse pourrait se cacher derrière un possible départ. Jérémy Jacquet, 20 ans, impressionne par sa maturité et ses performances. Son nom circule. Pourtant, Habib Beye a calmé les ardeurs en fin d’année 2025, assurant qu’il faudrait une offre très conséquente pour convaincre Rennes de lâcher sa pépite.
Un choix stratégique pour Paris
Pour le PSG, le dossier Kamara s’inscrit dans une logique de développement. Offrir du temps de jeu au plus haut niveau, sans brader un talent formé au club. Entre Lyon et Rennes, la décision finale pourrait rapidement tomber.