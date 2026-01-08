Mercato : l’OL au duel avec Rennes pour un crack du PSG

À Paris, la priorité reste la progression interne des jeunes talents. Mais pour certains profils, un prêt ciblé apparaît comme la meilleure solution afin de franchir un cap. Noham Kamara pourrait incarner ce choix stratégique dès cet hiver.

Selon les informations de PSG Inside-Actus, l’Olympique Lyonnais travaille sur la piste menant à Noham Kamara. Les dirigeants lyonnais envisagent un prêt du défenseur de 18 ans, formé au PSG et natif de la région parisienne. Une option aujourd’hui crédible, alors que les relations entre les deux clubs se sont nettement apaisées après deux années de crispation liées à l’arrivée de John Textor à la tête des Gones.

Cette normalisation facilite les échanges. À tel point que Paris ne verrait aucun obstacle à envoyer l’un de ses jeunes éléments dans la capitale des Gaules pour gagner du temps de jeu, sans perdre le contrôle de son avenir.