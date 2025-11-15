Mercato PSG, Luis Enrique a tranché pour Mario Gila

Depuis plusieurs semaines, le PSG compose avec une série de blessures qui ont fragilisé son équilibre défensif. Luis Enrique, qui avait volontairement misé sur un groupe réduit cet été pour favoriser la continuité, doit aujourd’hui composer avec un effectif parfois décimé. Le manque de préparation estivale et l’enchaînement des rencontres ont accentué les difficultés, poussant la direction sportive à revoir ses plans. Dans cette perspective, l’arrivée d’un renfort capable de s’intégrer rapidement est devenue indispensable, et c’est dans ce cadre que Mario Gila apparaît comme l’option la plus crédible.

Luis Campos, chargé d’anticiper les besoins du club, a intensifié ses recherches dès l’ouverture des discussions internes sur le mercato hivernal. Parmi les multiples profils analysés, celui de Mario Gila s’est imposé progressivement. L’Espagnol, apprécié pour sa capacité à évoluer dans plusieurs systèmes de jeu, coche les cases recherchées par Luis Enrique : agressivité, rigueur, mobilité et faculté à presser haut. Le dossier a pris une nouvelle dimension lorsque le staff technique a validé son potentiel d’adaptation immédiate au projet parisien.