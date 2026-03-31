Alors que les rumeurs s’intensifient autour du mercato parisien, une mise au point vient calmer l’agitation. Courtisé par plusieurs grands clubs européens, Khvicha Kvaratskhelia semblait attirer toutes les convoitises. Pourtant, une précision récente change la donne et rassure clairement le Paris Saint-Germain.
Mercato PSG : Khvicha Kvaratskhelia à Arsenal, la nouvelle précision qui rassure
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Fabrizio Romano refroidit les rumeurs
Ces dernières semaines, le nom de Khvicha Kvaratskhelia revient avec insistance dans les discussions mercato. Plusieurs clubs européens surveillent l’ailier géorgien, notamment Arsenal FC, en quête de renfort offensif. Mais la tendance semble désormais très claire.
Le journaliste spécialisé Fabrizio Romano a tenu à calmer les spéculations. Selon lui, le Paris Saint‑Germain ne prévoit aucun départ de son joueur. « Le PSG n’a aucune intention d’entamer des négociations concernant Kvaratskhelia cet été », a-t-il fait savoir. Une déclaration qui ferme la porte à tout scénario de transfert dans l’immédiat.
Cette prise de position rassure le club parisien. Malgré l’intérêt extérieur, la direction souhaite conserver son joueur pour la saison prochaine.
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Une montée en puissance rapide à Paris
Arrivé en janvier 2025 en provenance du SSC Napoli, l’international géorgien n’a pas tardé à convaincre. Sa capacité à faire la différence, sa constance et son implication ont rapidement séduit l’encadrement parisien.
Capitaine de l’équipe de Géorgie de football, Kvaratskhelia affiche une personnalité forte. En interne, son attitude ne laisse personne indifférent. « Ils adorent son attitude, son professionnalisme, sa régularité », explique Romano.
Ces qualités renforcent la position ferme du club de la capitale. Pour Paris, l’ailier géorgien représente un élément clé du projet sportif.
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Arsenal contraint de se tourner vers d’autres pistes
Du côté d’Arsenal, les besoins offensifs existent. Les Gunners cherchent à renforcer leur secteur offensif pour la saison prochaine. Toutefois, la piste Kvaratskhelia semble désormais impossible à concrétiser.
Romano insiste encore : « Il n’y a rien de concret entre Arsenal et le PSG à ce sujet ». Un message clair. Les dirigeants londoniens devront envisager d’autres solutions pour renforcer leur attaque.
À Paris, cette position ferme envoie également un signal fort au marché. Le PSG ne souhaite pas affaiblir son effectif. À peine quatorze mois après son arrivée, Kvaratskhelia s’impose déjà comme l’un des visages du projet parisien.
Sauf retournement inattendu, l’ailier géorgien continuera donc d’évoluer sous les couleurs parisiennes la saison prochaine. Une décision qui confirme l’ambition du club et sa volonté de bâtir autour de ses cadres.