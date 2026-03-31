Mercato PSG : Khvicha Kvaratskhelia à Arsenal, la nouvelle précision qui rassure

Ces dernières semaines, le nom de Khvicha Kvaratskhelia revient avec insistance dans les discussions mercato. Plusieurs clubs européens surveillent l’ailier géorgien, notamment Arsenal FC, en quête de renfort offensif. Mais la tendance semble désormais très claire.

Le journaliste spécialisé Fabrizio Romano a tenu à calmer les spéculations. Selon lui, le Paris Saint‑Germain ne prévoit aucun départ de son joueur. « Le PSG n’a aucune intention d’entamer des négociations concernant Kvaratskhelia cet été », a-t-il fait savoir. Une déclaration qui ferme la porte à tout scénario de transfert dans l’immédiat.

Cette prise de position rassure le club parisien. Malgré l’intérêt extérieur, la direction souhaite conserver son joueur pour la saison prochaine.



