Mercato, Paris s'intéresse à Sergio Ramos

Dans ce contexte, le Paris FC s’est penché sur le profil de Sergio Ramos, selon les révélations de Foot Mercato. Le club francilien, désireux de franchir un cap dans son développement, étudie des profils capables d’apporter immédiatement un leadership fort et une visibilité accrue à son projet. Sergio Ramos, par son aura et son vécu au plus haut niveau, coche naturellement toutes ces cases. En interne, son nom a ainsi été évoqué comme une opportunité rare de renforcer à la fois l’axe défensif et l’image globale du club, dans une période charnière de sa structuration sportive.

Toutefois, si l’intérêt du Paris FC pour Sergio Ramos est bien réel, la réciproque l’est beaucoup moins. À en croire FM, Sergio Ramos ne se montre pas convaincu par cette option, estimant que le projet proposé ne correspond pas pleinement à ses attentes sportives actuelles. Sergio Ramos privilégierait un club offrant une exposition plus importante sur la scène européenne, un critère déterminant à ce stade de sa carrière, ce qui refroidit considérablement cette piste parisienne.