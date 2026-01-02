Sergio Ramos président, l'énorme rebondissement

Formé au FC Séville avant de rejoindre le Real Madrid, Ramos a entretenu des relations tendues avec les supporters de son club formateur pendant de nombreuses années. Pourtant, il semblait avoir apaisé les tensions lors de son second passage au FC Séville, qui s'est achevé il y a 18 mois après une seule saison au stade Ramón Sánchez-Pizjuán.

Un consortium américain semblait en pole position pour racheter le club, avec Antonio Lappi et Fede Quintero à la tête de l'offre. Ils devaient prendre en charge la gestion du club et avaient même évoqué le retour du légendaire directeur sportif Monchi. Cependant, après une étude approfondie du FC Séville, l'offre a été revue à la baisse, passant de 3 400 € à seulement 2 700 € par action, comme l'explique Muchodeporte, information relayée par Diario AS. Il semblerait que les négociations aient échoué.

Après les premières informations selon lesquelles Sergio Ramos se serait renseigné sur la possibilité de devenir actionnaire minoritaire du FC Séville, Cadena Cope affirme que Ramos dirige en réalité son propre groupe d'investissement en vue d'un rachat et a déjà formulé une offre aux actionnaires. Cette offre est la plus élevée reçue à ce jour. Le groupe d'investissement compte sur Ramos pour incarner et promouvoir le projet.

Ramos est actuellement libre de tout contrat et n'a pas encore pris sa retraite, après avoir quitté les Rayados de Monterrey en décembre. Le joueur de 39 ans espère, semble-t-il, revenir dans un club européen, ce qui soulève naturellement la question d'un éventuel retour chez les Nervionenses. On pensait que son aventure à Séville était terminée, mais avec le changement de propriétaire imminent et le départ de l'ancien entraîneur et du directeur sportif qui lui avaient fait leurs adieux, la donne a quelque peu changé.