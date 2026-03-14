Mercato OM : un pari discret à 8 millions d’euros qui interroge déjà

Fin août, l’Olympique de Marseille officialise l’arrivée de Hamed Junior Traoré sous la forme d’un prêt en provenance de l’AFC Bournemouth. Le milieu offensif ivoirien, âgé de 26 ans, débarque alors dans la cité phocéenne avec une certaine réputation. Quelques mois plus tôt, il avait laissé une forte impression sous les couleurs de l’AJ Auxerre.

Durant ce passage en Bourgogne, l’international ivoirien affiche des statistiques solides : dix buts et deux passes décisives en vingt-six rencontres de Ligue 1. Une efficacité qui attire l’attention de Marseille.

Sa capacité à évoluer dans plusieurs zones offensives séduit alors les décideurs olympiens. Sur un côté. Dans l’axe. Son profil paraît capable d’apporter de nouvelles solutions dans les trente derniers mètres.