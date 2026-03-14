L’été dernier, le mercato marseillais s’est enrichi d’un profil offensif capable d’apporter variété et créativité. Sur le papier, le choix semblait logique. Pourtant, quelques mois plus tard, la situation laisse place à certaines interrogations. Malgré un temps de jeu limité et une influence modeste dans le jeu, une clause contractuelle pourrait obliger l’Olympique de Marseille à investir plusieurs millions d’euros.
Mercato OM : un pari discret à 8 millions d’euros qui interroge déjà
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Un renfort offensif arrivé avec des attentes
Fin août, l’Olympique de Marseille officialise l’arrivée de Hamed Junior Traoré sous la forme d’un prêt en provenance de l’AFC Bournemouth. Le milieu offensif ivoirien, âgé de 26 ans, débarque alors dans la cité phocéenne avec une certaine réputation. Quelques mois plus tôt, il avait laissé une forte impression sous les couleurs de l’AJ Auxerre.
Durant ce passage en Bourgogne, l’international ivoirien affiche des statistiques solides : dix buts et deux passes décisives en vingt-six rencontres de Ligue 1. Une efficacité qui attire l’attention de Marseille.
Sa capacité à évoluer dans plusieurs zones offensives séduit alors les décideurs olympiens. Sur un côté. Dans l’axe. Son profil paraît capable d’apporter de nouvelles solutions dans les trente derniers mètres.
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Un temps de jeu limité à Marseille
La réalité du terrain se révèle toutefois différente. Depuis le début de la saison, Hamed Junior Traoré peine à s’installer dans le onze marseillais, surtout après une longue période de blessure.
Le joueur participe à quatorze rencontres seulement. Souvent, le staff le lance en cours de match. Son rôle reste donc secondaire dans la rotation offensive.
Sur le plan statistique, le bilan reste discret : deux buts et deux passes décisives. Des chiffres modestes pour un joueur censé offrir davantage de créativité dans l’attaque marseillaise.
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Une option d’achat qui pose question
Selon des informations relayées par La Provence, le prêt conclu avec l’AFC Bournemouth inclut une option d’achat d’environ 8 millions d’euros. Cette clause pourrait même se transformer en quasi-obligation si certaines conditions sportives se réalisent. Une qualification en UEFA Champions League fait partie des scénarios envisagés.
Un tel montant suscite déjà quelques interrogations. Pour un joueur utilisé surtout comme remplaçant, l’investissement paraît important. D’autant que plusieurs clubs de Ligue 1 réussissent régulièrement à dénicher des profils performants pour des montants inférieurs.
Ce dossier pourrait ainsi devenir l’un des sujets sensibles du prochain mercato marseillais. Dans les coulisses, certains y voient même l’un des derniers choix structurants de Medhi Benatia avant son départ annoncé cet été.