À l’approche du prochain mercato estival, l’Olympique de Marseille avance ses pions. Entre contraintes budgétaires et volonté de bâtir un effectif plus dense, Pablo Longoria cible des profils accessibles. Un nom circule avec insistance : celui d’un latéral droit évoluant en Serie A.
Mercato OM : déjà une piste italienne activée pour l’été ?
OM et Sassuolo, des échanges réguliers
Ces dernières saisons, Marseille entretient des relations suivies avec l’US Sassuolo. Les passerelles existent. Elles fonctionnent dans les deux sens.
Roberto De Zerbi connaît bien les deux environnements. Pol Lirola, Hamed Traoré ou encore Giovanni Rossi naviguent eux aussi entre ces sphères. Plus récemment, Darryl Bakola, Ulisses Garcia et Ismaël Koné changent d’air et rejoignent les Neroverdi.
Dans ce contexte, voir un nouveau dossier commun émerger ne surprend personne. Marseille observe. Sassuolo écoute. Les discussions restent naturelles.
Woyo Coulibaly dans le viseur
D’après plusieurs échos relayés par But! Football Club, l’OM prend contact avec Woyo Coulibaly et son entourage en vue de l’été. Le latéral droit de 26 ans appartient à Leicester City et évolue cette saison en prêt à Sassuolo. Le dossier attire aussi d’autres clubs européens. SSC Napoli, VfL Wolfsburg et Real Sociedad suivent sa situation.
À Marseille, le besoin se précise. Amir Murillo file vers Beşiktaş JK. En ce qui le concerne, l’avenir de Benjamin Pavard suscite des interrogations. Timothy Weah réclame de la concurrence à droite. Coulibaly coche donc plusieurs cases.
Un profil discret et abordable
Formé au Le Havre AC, révélé à Parma Calcio 1913 en Serie B, puis aperçu en Angleterre, le défenseur malien ne découvre pas le haut niveau. Pourtant, il n’évolue jamais en Ligue 1.
Son temps de jeu en Italie reste mesuré cette saison. Mais son expérience du championnat transalpin séduit. Son âge laisse entrevoir une progression. Son prix, estimé autour de 2 millions d’euros, cadre avec la réalité économique marseillaise.
Marseille ne cherche pas un nom clinquant. Le club veut un joueur fiable, capable d’élargir la rotation sans peser sur les comptes.
Le signal d’une nouvelle méthode ?
Cette piste raconte peut-être davantage qu’un simple recrutement. Longoria privilégie la cohérence. Il veut recruter malin, agir vite et limiter les dépenses. Il souhaite renforcer l’effectif sans fragiliser l’équilibre financier.
Woyo Coulibaly n’offre pas une affiche spectaculaire. Il représente toutefois un pari raisonné. Et parfois, une saison solide commence par une arrivée discrète. L’été n’a pas encore ouvert ses portes. À Marseille, pourtant, les manœuvres démarrent déjà.