Mercato OM : déjà une piste italienne activée pour l’été ?

Ces dernières saisons, Marseille entretient des relations suivies avec l’US Sassuolo. Les passerelles existent. Elles fonctionnent dans les deux sens.

Roberto De Zerbi connaît bien les deux environnements. Pol Lirola, Hamed Traoré ou encore Giovanni Rossi naviguent eux aussi entre ces sphères. Plus récemment, Darryl Bakola, Ulisses Garcia et Ismaël Koné changent d’air et rejoignent les Neroverdi.

Dans ce contexte, voir un nouveau dossier commun émerger ne surprend personne. Marseille observe. Sassuolo écoute. Les discussions restent naturelles.