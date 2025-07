Les choses se mettent en place pour un retour de Pierre-Emerick Aubameyang à l’OM, cet été.

Bientôt libre de tout contrat, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait bien revenir dans la cité phocéenne plus vite que prévu. Derrière les coulisses du mercato, les discussions avancent et la possibilité d’un accord est de plus en plus crédible. Une histoire interrompue il y a un an pourrait bientôt reprendre son cours, pour le plus grand bonheur des supporters de l’Olympique de Marseille.