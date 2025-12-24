Mercato OL : les gros doutes de Sidney Govou sur Endrick

À peine l’annonce rendue officielle, l’enthousiasme a gagné tout l’environnement lyonnais. John Textor, très impliqué dans le projet sportif de l’OL, s’est montré ravi de ce renfort offensif, symbole d’ambition et de projection vers l’avenir. Karim Benzema, figure emblématique passée par Lyon avant de régner sur Madrid, a lui aussi salué l’arrivée du jeune Brésilien.

Même Kylian Mbappé, ancien coéquipier d’Endrick au Real Madrid, a pris la parole pour encourager le joueur. Un soutien de poids, qui alimente encore un peu plus l’excitation autour de cette recrue.

Sur ses propres réseaux sociaux, Endrick n’a pas tardé à envoyer des signaux forts. Le Brésilien a publié un clair « Allez les Gones ! » et a changé sa photo de profil, preuve qu’il se projette déjà pleinement dans son nouveau club. Un message simple, mais très bien reçu par les supporters lyonnais.