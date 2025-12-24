L’Olympique Lyonnais a frappé un grand coup sur le marché des transferts en officialisant l’arrivée d’Endrick, jeune talent du Real Madrid. Une signature qui fait déjà beaucoup parler dans le Rhône, entre emballement populaire, soutiens prestigieux et premières interrogations sur l’équilibre sportif du groupe.
Mercato OL : les gros doutes de Sidney Govou sur Endrick
- (C)GettyImages
Un engouement immédiat autour d’Endrick à Lyon
À peine l’annonce rendue officielle, l’enthousiasme a gagné tout l’environnement lyonnais. John Textor, très impliqué dans le projet sportif de l’OL, s’est montré ravi de ce renfort offensif, symbole d’ambition et de projection vers l’avenir. Karim Benzema, figure emblématique passée par Lyon avant de régner sur Madrid, a lui aussi salué l’arrivée du jeune Brésilien.
Même Kylian Mbappé, ancien coéquipier d’Endrick au Real Madrid, a pris la parole pour encourager le joueur. Un soutien de poids, qui alimente encore un peu plus l’excitation autour de cette recrue.
Sur ses propres réseaux sociaux, Endrick n’a pas tardé à envoyer des signaux forts. Le Brésilien a publié un clair « Allez les Gones ! » et a changé sa photo de profil, preuve qu’il se projette déjà pleinement dans son nouveau club. Un message simple, mais très bien reçu par les supporters lyonnais.
- Getty Images Sport
Sidney Govou, la voix discordante
Au milieu de cette vague d’optimisme, Sidney Govou a choisi de temporiser. La légende de l’OL se montre prudente, voire sceptique, sur l’impact réel de ce transfert à court terme.
« Pour le mercato, j’entends que le coach voudrait un attaquant, un central et deux ou trois milieux. Mais quand une mécanique marche bien, il faut faire attention, car elle peut se dérégler très vite. Un attaquant qui marquerait plus de buts ferait-il les efforts défensifs de Satriano ? Je ne crois au mercato d’hiver que quand il faut remplacer un blessé. Je ne suis pas sûr que ce soit toujours bon pour l’équilibre de l’équipe. Personne n’a assez de repères pour savoir ce qu’Endrick est capable de faire, même si c’est forcément un bon joueur. Attention néanmoins, un remplaçant qui ne joue jamais, c’est souvent qu’il y a un problème. Endrick aura des objectifs individuels qui pourraient ne pas correspondre aux objectifs collectifs de l’équipe, c’est ce qui me dérange », a souligné Sidney Govou dans les colonnes du journal Le Progrès.
- Getty Images
Un pari séduisant mais risqué pour l’OL
L’arrivée d’Endrick incarne une ambition claire. Elle pose aussi une question centrale : comment intégrer un talent en devenir sans fragiliser un collectif en construction ? À Lyon, l’excitation existe. Les réserves aussi. Et le terrain tranchera.