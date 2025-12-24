En grande difficulté offensive depuis le début de saison, l’Olympique Lyonnais a trouvé une solution aussi audacieuse qu’inattendue lors du mercato hivernal. Le club rhodanien a réussi à attirer un nom prestigieux, suscitant immédiatement de nombreuses réactions bien au-delà de la Ligue 1.
Mercato OL : la sortie inattendue de John Textor après l’arrivée d’Endrick
- Getty Images Sport
Un prêt prestigieux pour relancer l’attaque
L’OL a finalisé l’arrivée d’Endrick, jeune buteur brésilien de 19 ans, prêté par le Real Madrid. Une opération rare pour les Gones, qui cherchaient désespérément un attaquant capable de peser rapidement. Le deal prévoit un coût total d’environ 1 million d’euros, incluant la prise en charge d’une partie du salaire du joueur.
Cette signature fait l’effet d’un coup de tonnerre sur le marché. Depuis mardi, messages et réactions affluent. Supporters madrilènes, fans brésiliens et amoureux de l’OL saluent ce renfort de prestige, symbole d’une ambition retrouvée.
- Getty Images
La réaction remarquée de John Textor
Plus discret à Lyon ces derniers mois, John Textor a pourtant tenu à s’exprimer. Le patron d’Eagle Football, récemment destitué de ses fonctions à l’OL, a publié un message sur Instagram. « Une tradition de Lyon se poursuit. Allez l’OL », a écrit l’ancien président de la formation rhodanienne.
Une sortie courte, mais très commentée, qui relance le débat autour de son rôle et de son influence. Quoi qu’il en soit, l’arrivée d’Endrick marque un tournant fort pour l’Olympique Lyonnais dans ce mercato d’hiver.