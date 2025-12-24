Mercato OL : la sortie inattendue de John Textor après l’arrivée d’Endrick

L’OL a finalisé l’arrivée d’Endrick, jeune buteur brésilien de 19 ans, prêté par le Real Madrid. Une opération rare pour les Gones, qui cherchaient désespérément un attaquant capable de peser rapidement. Le deal prévoit un coût total d’environ 1 million d’euros, incluant la prise en charge d’une partie du salaire du joueur.

Cette signature fait l’effet d’un coup de tonnerre sur le marché. Depuis mardi, messages et réactions affluent. Supporters madrilènes, fans brésiliens et amoureux de l’OL saluent ce renfort de prestige, symbole d’une ambition retrouvée.