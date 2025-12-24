Girona FC v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Patrick Tchanhoun

Mercato OL : la sortie inattendue de John Textor après l’arrivée d’Endrick

L’OL frappe fort en attaque. Endrick arrive, et une réaction surprenante ne tarde pas à faire parler à Lyon.

En grande difficulté offensive depuis le début de saison, l’Olympique Lyonnais a trouvé une solution aussi audacieuse qu’inattendue lors du mercato hivernal. Le club rhodanien a réussi à attirer un nom prestigieux, suscitant immédiatement de nombreuses réactions bien au-delà de la Ligue 1.

Ligue 1
Monaco crest
Monaco
ASM
Lyon crest
Lyon
OL
LaLiga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Bétis Séville crest
Bétis Séville
BET
0