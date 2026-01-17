L’été dernier, l’affaire avait tourné court. Trop cher, trop complexe. Six mois plus tard, le même nom refait surface, mais avec un autre maillot en ligne de mire. Longtemps associé à l’Olympique de Marseille, Mario Stroeykens revient au cœur de l’actualité mercato. Cette fois, ce n’est plus l’OM qui mène la danse. En difficulté sportive, l’OGC Nice s’active et avance ses pions sur un dossier déjà bien identifié en Ligue 1.
Mercato : Nice passe devant l’OM pour une cible alléchante
Nice au pied du mur après une première partie de saison ratée
La saison niçoise a rapidement dérapé. Après une qualification européenne arrachée au forceps au printemps dernier, le Gym n’a jamais trouvé son rythme. L’été a laissé des traces. Le recrutement n’a pas corrigé les failles, et Franck Haise s’est retrouvé sans solutions durables.
Le constat en Europe reste brutal. Six matchs, six défaites. Dernière place en Ligue Europa, sans débat possible. En championnat, la situation inquiète aussi. Quatorzième de Ligue 1, Nice ne compte que quatre points d’avance sur Nantes, barragiste. Une marge mince. Trop mince.
Pour tenter d’inverser la tendance, la direction a choisi de réagir. Claude Puel arrive avec une mission claire : relancer la machine. Le club lui donne des moyens. Après le prêt d’Elye Wahi, un autre dossier gagne en épaisseur.
Mario Stroeykens, une piste qui refait surface
Selon les informations de Sacha Tavolieri, l’OGC Nice figure parmi les clubs qui ont récemment pris des renseignements auprès du RSC Anderlecht pour Mario Stroeykens. À 21 ans, le milieu offensif belge coche plusieurs cases. Capable d’évoluer derrière un attaquant, sur un côté ou en soutien, il offre une palette appréciée dans un effectif en quête de solutions.
L’OM connaît bien le profil. L’été dernier, Marseille a tenté d’avancer sur ce dossier, avant de se heurter aux exigences élevées de la direction bruxelloise. Depuis, les Phocéens ont changé de cap. Nice, lui, veut tenter sa chance.
Valeur en baisse, concurrence réelle
La dynamique autour du joueur a changé. Moins tranchant sur la première moitié de saison, Stroeykens a vu sa cote chuter. En un an, sa valeur estimée est passée de 14 à 8 millions d’euros selon Transfermarkt. Sur le terrain, le bilan reste discret : deux actions décisives en vingt-deux apparitions, avec un but et une passe.
Ce contexte rend le dossier plus accessible. L’OGC Nice a déjà manifesté son intérêt auprès d’Anderlecht. Mais la route reste encombrée. Le Torino et Parme surveillent aussi la situation, prêts à se positionner si une ouverture se confirme.
À Nice, le dossier existe. Il circule. Il progresse. Dans un hiver stratégique, Stroeykens représente une opportunité mesurée, mais réelle. Pour l’OM, le train semble passé. Pour le Gym, il arrive peut-être à l’heure.