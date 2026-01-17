Mercato : Nice passe devant l’OM pour une cible alléchante

La saison niçoise a rapidement dérapé. Après une qualification européenne arrachée au forceps au printemps dernier, le Gym n’a jamais trouvé son rythme. L’été a laissé des traces. Le recrutement n’a pas corrigé les failles, et Franck Haise s’est retrouvé sans solutions durables.

Le constat en Europe reste brutal. Six matchs, six défaites. Dernière place en Ligue Europa, sans débat possible. En championnat, la situation inquiète aussi. Quatorzième de Ligue 1, Nice ne compte que quatre points d’avance sur Nantes, barragiste. Une marge mince. Trop mince.

Pour tenter d’inverser la tendance, la direction a choisi de réagir. Claude Puel arrive avec une mission claire : relancer la machine. Le club lui donne des moyens. Après le prêt d’Elye Wahi, un autre dossier gagne en épaisseur.