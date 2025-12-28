La spirale négative était devenue trop lourde à supporter sur la Côte d’Azur. Malgré un passé récent prometteur et une saison précédente réussie, l’OGC Nice a tranché dans le vif. Après plusieurs semaines de tension et une dynamique sportive alarmante, la direction niçoise a pris une décision majeure concernant son entraîneur. Franck Haise, arrivé avec de grandes ambitions, n’a pas résisté à l’enchaînement des contre-performances. Une séparation désormais actée, qui marque un tournant important pour le Gym et pose la question de l’avenir immédiat du banc niçois.
Nice, Franck Haise prend la porte (Officiel)
- AFP
Franck Haise et l’OGC Nice, c’est terminé
L’histoire entre Franck Haise et l’OGC Nice s’est donc arrêtée après un an et demi de collaboration. Selon les informations de L’Équipe et RMC Sport, la séparation s’est faite d’un commun accord avec la direction. Les chiffres ont fini par parler contre Franck Haise, avec neuf défaites concédées lors des dix derniers matchs disputés toutes compétitions confondues. De début novembre jusqu’à la trêve hivernale, le Gym n’a remporté qu’une seule rencontre, en Coupe de France face à Saint Étienne, un succès insuffisant pour inverser la tendance.
Arrivé en provenance du RC Lens, Franck Haise avait pourtant marqué les esprits lors de sa première saison sur le banc niçois. Sous sa direction, Nice avait terminé à une solide quatrième place de Ligue 1. Mais l’été suivant a profondément modifié l’équilibre de l’effectif. Plusieurs cadres ont quitté le club, dont Evann Guessand, meilleur buteur de la saison précédente. Depuis, la dynamique sportive s’est progressivement dégradée, plaçant Franck Haise au centre des critiques malgré son statut et son expérience reconnue en Ligue 1.
- AFP
Claude Puel envisagé pour relancer le Gym
Les difficultés ne se sont pas limitées au championnat. Sur la scène européenne, l’OGC Nice a connu un parcours catastrophique en Ligue Europa, terminant dernier de son groupe avec six défaites en six rencontres. En Ligue 1, la situation n’était guère plus rassurante, le club pointant à la treizième place au moment de la trêve, avec un dernier succès remontant au mois d’octobre. Autant d’éléments qui ont précipité la fin de l’aventure de Franck Haise sur le banc niçois.
À 54 ans, Franck Haise, élu meilleur entraîneur de Ligue 1 en 2023 après avoir conduit Lens en Ligue des champions, se retrouve désormais libre sur le marché. De son côté, l’OGC Nice s’active pour lui trouver un successeur. La piste Claude Puel prend de l’épaisseur. Déjà passé par le club entre 2012 et 2016, l’ancien entraîneur de Lyon et Leicester serait pressenti pour assurer la suite, avec Julien Sablé comme adjoint, à en croire RMC Sport. Un choix d’expérience pour tenter de stabiliser un Gym fragilisé et relancer une saison mal engagée.