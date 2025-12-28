Nice, Franck Haise prend la porte (Officiel)

L’histoire entre Franck Haise et l’OGC Nice s’est donc arrêtée après un an et demi de collaboration. Selon les informations de L’Équipe et RMC Sport, la séparation s’est faite d’un commun accord avec la direction. Les chiffres ont fini par parler contre Franck Haise, avec neuf défaites concédées lors des dix derniers matchs disputés toutes compétitions confondues. De début novembre jusqu’à la trêve hivernale, le Gym n’a remporté qu’une seule rencontre, en Coupe de France face à Saint Étienne, un succès insuffisant pour inverser la tendance.

Arrivé en provenance du RC Lens, Franck Haise avait pourtant marqué les esprits lors de sa première saison sur le banc niçois. Sous sa direction, Nice avait terminé à une solide quatrième place de Ligue 1. Mais l’été suivant a profondément modifié l’équilibre de l’effectif. Plusieurs cadres ont quitté le club, dont Evann Guessand, meilleur buteur de la saison précédente. Depuis, la dynamique sportive s’est progressivement dégradée, plaçant Franck Haise au centre des critiques malgré son statut et son expérience reconnue en Ligue 1.