Toujours engagé dans une saison ambitieuse, le Barça prépare déjà activement le prochain mercato estival. Entre la quête de titres et les contraintes économiques, la direction catalane doit anticiper plusieurs ajustements majeurs dans son effectif. Si certaines priorités sont clairement identifiées, d’autres pistes émergent en parallèle pour renforcer intelligemment l’équipe. Dans ce contexte, le Barça multiplie les options afin de compenser d’éventuels départs et consolider son projet sportif à moyen terme.
Mercato, les nouvelles cibles alléchantes du Barça
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Le Barça prépare déjà son mercato estival
Malgré un calendrier chargé et des échéances cruciales à venir, le Barça n’attend pas pour planifier son mercato. Sous l’impulsion d’Hansi Flick et de la direction sportive menée par Deco, deux profils majeurs ont été identifiés pour renforcer l’effectif dès cet été. En attaque, le Barça cible notamment Julian Alvarez, auteur de performances solides en championnat avec l’Atlético de Madrid.Son profil est perçu comme une solution d’avenir pour succéder à l’avant-centre actuel, mais le coût de l’opération, estimé entre 80 et 100 millions d’euros, constitue un frein important.
Sur le plan défensif, le Barça souhaite également se renforcer avec un défenseur central gaucher capable d’apporter de la stabilité. Alessandro Bastoni apparaît comme la cible idéale, répondant parfaitement aux critères recherchés par le staff technique. Cependant, les contraintes financières obligent le Barça à envisager des alternatives plus accessibles. L’idée est de trouver un équilibre entre ambition sportive et maîtrise budgétaire, tout en anticipant d’éventuels mouvements dans l’effectif actuel.
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Les pistes inattendues du Barça pour l’été prochain
En parallèle de ces dossiers majeurs, le Barça explore plusieurs options pour compléter son effectif. Selon les informations de Mundo Deportivo, le poste de latéral gauche est notamment scruté, en raison de l’incertitude entourant João Cancelo. Dans cette optique, Andrea Cambiaso et Alejandro Grimaldo figurent parmi les profils suivis de près. Sur le plan offensif, le Barça étudie également la possibilité de recruter Marcus Rashford, dont le transfert pourrait être accessible autour de 30 millions d’euros. Une piste jugée intéressante pour apporter de la polyvalence et de l’impact dans le secteur offensif.
Dans un contexte de fair-play financier strict, le Barça privilégie également des profils jeunes ou à coût réduit. Des joueurs comme Jan Virgili ou Andreas Schjelderup représentent des opportunités attractives pour renforcer l’effectif sans alourdir la masse salariale. Enfin, le poste de gardien n’est pas oublié, d’après le média catalan cité par Foot Mercato. En cas de départ de Wojciech Szczesny, le Barça envisage de recruter un portier expérimenté. Le nom d’Alex Remiro est évoqué pour compléter un duo solide avec Joan Garcia, une option qui séduit la direction sportive. Avec de nombreux dossiers ouverts, le Barça s’apprête à vivre un mercato animé.