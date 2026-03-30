Mercato, les nouvelles cibles alléchantes du Barça

Malgré un calendrier chargé et des échéances cruciales à venir, le Barça n’attend pas pour planifier son mercato. Sous l’impulsion d’Hansi Flick et de la direction sportive menée par Deco, deux profils majeurs ont été identifiés pour renforcer l’effectif dès cet été. En attaque, le Barça cible notamment Julian Alvarez, auteur de performances solides en championnat avec l’Atlético de Madrid.Son profil est perçu comme une solution d’avenir pour succéder à l’avant-centre actuel, mais le coût de l’opération, estimé entre 80 et 100 millions d’euros, constitue un frein important.

Sur le plan défensif, le Barça souhaite également se renforcer avec un défenseur central gaucher capable d’apporter de la stabilité. Alessandro Bastoni apparaît comme la cible idéale, répondant parfaitement aux critères recherchés par le staff technique. Cependant, les contraintes financières obligent le Barça à envisager des alternatives plus accessibles. L’idée est de trouver un équilibre entre ambition sportive et maîtrise budgétaire, tout en anticipant d’éventuels mouvements dans l’effectif actuel.