L'Inter : Bastoni à Barcelone ? Quelle est sa valeur comptable et quelle serait la plus-value éventuelle ?

À l'approche du match crucial contre la Bosnie, décisif pour l'avenir de lasélection italienne qui souhaite se qualifier pour la Coupe du monde après 12 longues années, l'avenir de l'un des piliers de la défense azzurra fait l'objet de nombreuses spéculations.

Il s'agit du latéral gauche Alessandro Bastoni, défenseur de l'Inter qui serait dans le viseur du FC Barcelone, selon certaines sources ibériques telles que le quotidien espagnol Sport.

D'après les rumeurs espagnoles, Bastoni aurait été identifié comme le renfort idéal pour la défense de Hansi Flick et le directeur sportif blaugrana Deco serait en mission pour mener à bien ce transfert éventuel.

Il faudra connaître la position de l'Inter, mais, en attendant, grâce aux données analysées par Calcio&Finanza, essayons de déterminer la valeur comptable du joueur et le montant de la plus-value éventuelle en cas de cession lors du prochain mercato estival.