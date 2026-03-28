Goal.com
En direct
FC Internazionale v US Lecce - Serie AGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Traduit par

L'Inter : Bastoni à Barcelone ? Quelle est sa valeur comptable et quelle serait la plus-value éventuelle ?

Inter
Mercato
FC Barcelone
A. Bastoni

Tous les chiffres de cette éventuelle transaction.

À l'approche du match crucial contre la Bosnie, décisif pour l'avenir de lasélection italienne qui souhaite se qualifier pour la Coupe du monde après 12 longues années, l'avenir de l'un des piliers de la défense azzurra fait l'objet de nombreuses spéculations.

Il s'agit du latéral gauche Alessandro Bastoni, défenseur de l'Inter qui serait dans le viseur du FC Barcelone, selon certaines sources ibériques telles que le quotidien espagnol Sport.

D'après les rumeurs espagnoles, Bastoni aurait été identifié comme le renfort idéal pour la défense de Hansi Flick et le directeur sportif blaugrana Deco serait en mission pour mener à bien ce transfert éventuel.

Il faudra connaître la position de l'Inter, mais, en attendant, grâce aux données analysées par Calcio&Finanza, essayons de déterminer la valeur comptable du joueur et le montant de la plus-value éventuelle en cas de cession lors du prochain mercato estival.

  • QUELLE EST LA VALEUR COMPTABLE DE BASTONI ?

    Commençons par les données du bilan au 30 juin 2025.

    Selon les informations rapportées par Calcio&Finanza, le coût historique de Bastoni (c'est-à-dire le montant total versé à l'Atalanta au fil des ans) s'élève à 40,7 millions d'euros, avec une valeur résiduelle en juin dernier d'environ 4,3 millions, qui passera à 2,84 millions au 30 juin de cette année.

    En substance, le coût du joueur sera pratiquement entièrement amorti.

    • Publicité

  • LA PLUS-VALUE ÉVENTUELLE POUR L'INTER

    Venons-en maintenant à la plus-value potentielle pour l'Inter.

    En partant d'un montant potentiel de 60 millions d'euros comme base de départ pour une éventuelle cession, le club de Viale della Liberazione pourrait enregistrer une plus-value de plus de 57 millions, comme le soulignent nos collègues de Calcio&Finanza. En cas de recette supérieure, ce chiffre augmenterait en conséquence.

    En fonction de la date de clôture de l'opération, on saurait alors au cours de quel exercice la plus-value serait comptabilisée. Dans tous les cas, l'Inter enregistrerait une économie de 11,59 millions d'euros dans ses comptes 2026/27, entre l'amortissement et le salaire brut perçu par Bastoni.

  • Toutes les ACTUALITÉS EN TEMPS RÉEL ! Rejoignez la chaîne WhatsApp de CALCIOMERCATO.COM : cliquez ici

LaLiga
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Roma crest
Roma
ROM