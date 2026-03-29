Barça, nouveau rebondissement pour l’avenir de Robert Lewandowski

Auteur d’une saison solide avec 16 buts et 3 passes décisives en 37 rencontres, Robert Lewandowski continue de répondre présent malgré ses 37 ans. Pourtant, la tendance semblait clairement orientée vers un départ, notamment en raison de la volonté du Barça de se renforcer offensivement lors du prochain mercato.

Plusieurs clubs, notamment en Italie et en MLS, s’étaient déjà positionnés, tandis que des offres en provenance d’Arabie saoudite étaient également évoquées. Mais selon les informations deSport, la direction catalane a changé de cap et prépare désormais une proposition de prolongation d’un an pour Robert Lewandowski, avec un salaire fixe revu à la baisse mais compensé par des primes.