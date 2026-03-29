Alors que tout semblait indiquer un départ en fin de saison, la situation de Robert Lewandowski connaît un retournement inattendu du côté de Barcelone. L’attaquant polonais, toujours performant malgré une gestion plus mesurée de son temps de jeu, se retrouve désormais au cœur d’une réflexion stratégique du club catalan. Entre prolongation surprise et incertitudes liées au mercato estival, son avenir reste plus ouvert que jamais à l’approche d’un tournant décisif.
Barça, nouveau rebondissement pour l’avenir de Robert Lewandowski
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Le Barça veut prolonger Robert Lewandowski
Auteur d’une saison solide avec 16 buts et 3 passes décisives en 37 rencontres, Robert Lewandowski continue de répondre présent malgré ses 37 ans. Pourtant, la tendance semblait clairement orientée vers un départ, notamment en raison de la volonté du Barça de se renforcer offensivement lors du prochain mercato.
Plusieurs clubs, notamment en Italie et en MLS, s’étaient déjà positionnés, tandis que des offres en provenance d’Arabie saoudite étaient également évoquées. Mais selon les informations deSport, la direction catalane a changé de cap et prépare désormais une proposition de prolongation d’un an pour Robert Lewandowski, avec un salaire fixe revu à la baisse mais compensé par des primes.
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Le Barça soumis à la décision de Lewandowski
Ce retournement s’inscrit dans une réflexion plus globale autour de l’avenir offensif du club. La direction souhaite anticiper les différents scénarios possibles, notamment en fonction de la réponse de Robert Lewandowski, attendue dans les prochaines semaines après un échange déterminant avec Hansi Flick.
Le joueur, conseillé par Pini Zahavi, entretient des relations solides avec l’environnement du club, ce qui facilite les discussions. Conscient des enjeux,Robert Lewandowski a demandé un délai de réflexion avant de trancher, une décision qui devrait intervenir d’ici la fin du mois d’avril ou le début du mois de mai.
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Un impact direct sur le mercato du Barça
Sur le plan économique et sportif, ce dossier reste central pour la stratégie du Barça. Longtemps considéré comme un candidat au départ, Robert Lewandowski pourrait finalement prolonger l’aventure en acceptant un rôle moins central, notamment si le club parvient à recruter un nouvel avant-centre de premier plan.
Dans cette optique, la piste menant à Julian Alvarez reste prioritaire, ce qui pourrait rebattre les cartes au sein de l’effectif. Une telle arrivée poserait notamment la question de l’avenir de Ferran Torres, la direction estimant difficile de gérer plusieurs profils similaires. Quoi qu’il en soit, la décision de Robert Lewandowski s’annonce déterminante pour l’ensemble du mercato estival du Barça.