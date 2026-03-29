L'Atlético de Madrid s'apprête à proposer à Julián Álvarez une prolongation de contrat mirobolante alors que Barcelone et Arsenal s'intéressent à lui

Selon Marca, l'Atlético Madrid est déterminé à s'assurer l'avenir d'Alvarez, bien que celui-ci soit déjà lié par un contrat jusqu'en 2030, assorti d'une clause libératoire colossale de 500 millions d'euros. Face aux rumeurs de transfert, le club a décidé de prendre des mesures décisives en proposant au joueur de 26 ans une augmentation de salaire substantielle. Le contrat proposé devrait s'élever à environ 10 millions d'euros par saison, comprenant un salaire fixe de 9 millions d'euros et 1 million d'euros supplémentaires sous forme de primes de performance facilement réalisables. Ce contrat mirobolant permettrait à l'attaquant de rejoindre Jan Oblak au rang de joueur le mieux payé de l'effectif.