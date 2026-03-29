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L'Atlético de Madrid s'apprête à proposer à Julián Álvarez une prolongation de contrat mirobolante alors que Barcelone et Arsenal s'intéressent à lui
Une hausse significative des salaires est prévue
Selon Marca, l'Atlético Madrid est déterminé à s'assurer l'avenir d'Alvarez, bien que celui-ci soit déjà lié par un contrat jusqu'en 2030, assorti d'une clause libératoire colossale de 500 millions d'euros. Face aux rumeurs de transfert, le club a décidé de prendre des mesures décisives en proposant au joueur de 26 ans une augmentation de salaire substantielle. Le contrat proposé devrait s'élever à environ 10 millions d'euros par saison, comprenant un salaire fixe de 9 millions d'euros et 1 million d'euros supplémentaires sous forme de primes de performance facilement réalisables. Ce contrat mirobolant permettrait à l'attaquant de rejoindre Jan Oblak au rang de joueur le mieux payé de l'effectif.
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Arsenal et Barcelone suivent la situation de près
Selon certaines informations, Barcelone considérerait le vainqueur de la Coupe du monde comme le successeur idéal à long terme de Robert Lewandowski. Les Blaugrana suivraient de près sa situation alors qu'ils préparent l'après-Lewandowski, l'attaquant polonais chevronné dont le contrat expire à la fin de la saison. Par ailleurs, Arsenal serait en tête d'un groupe de clubs de Premier League intéressés qui envisageraient de se manifester cet été.
Les statistiques d'Alvarez cette saison
Les performances impressionnantes d'Alvarez cette saison illustrent parfaitement pourquoi il est si prisé. En 44 apparitions toutes compétitions confondues, notamment en Liga et en Ligue des champions, il a inscrit 17 buts et délivré neuf passes décisives. Surtout, lui et sa famille seraient extrêmement heureux de leur vie à Madrid. Cette satisfaction personnelle, combinée à ses statistiques de buteur, laisse penser qu'une prolongation de contrat est plus probable qu'un départ retentissant.
- AFP
Quelle est la prochaine étape pour l'Atlético Madrid ?
Alors que la direction travaille sans relâche en coulisses pour assurer l'avenir de son attaquant vedette, l'équipe reste entièrement concentrée sur le terrain. L'Atlético Madrid accueille le leader de la Liga, Barcelone, le 4 avril, avant de se rendre en Catalogne quatre jours plus tard, le 8 avril, pour un match aller décisif des quarts de finale de la Ligue des champions.