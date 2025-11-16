Le Barça prépare déjà un mercato estival qui s’annonce décisif pour l’avenir de sa défense. Affaibli depuis plusieurs mois, le club catalan sait que l’heure est venue d’agir avec précision pour retrouver une solidité conforme à ses ambitions. Plusieurs profils, jeunes ou confirmés, figurent désormais sur une shortlist aussi ambitieuse qu’exigeante. Derrière ce voile de noms prestigieux se cache une stratégie qui pourrait remodeler entièrement l’arrière-garde blaugrana.
Mercato, les cibles séduisantes du Barça pour sa défense
Une défense du Barça en perte d’équilibre
Le Barça traverse une saison bien plus délicate qu’attendu, en contraste net avec l’exercice précédent. L’équipe d’Hansi Flick peine à reproduire la rigueur défensive qui avait contribué à son excellent parcours en 2024-2025. Entre une ligne défensive trop haute, souvent prise dans le dos, et des performances individuelles moins convaincantes - notamment celles de Jules Koundé et Pau Cubarsi - les Blaugranas ont vu leurs failles s’exposer match après match. Le départ non compensé d’Iñigo Martínez vers l’Arabie saoudite n’a fait qu’accentuer les difficultés du Barça dans la gestion des espaces et des duels.
Les chiffres illustrent parfaitement l’urgence : avec quinze buts encaissés en douze journées, le Barça demeure l’une des défenses les plus perméables du top espagnol. Si le secteur offensif limite encore la casse grâce à son efficacité globale, l’inquiétude grandit dans les bureaux catalans. Deco et son équipe savent qu’un renforcement qualitatif est désormais indispensable pour rééquilibrer l’ensemble du dispositif. C’est dans ce contexte préoccupant que s’élabore une stratégie de recrutement très ciblée.
Les premières priorités du Barça pour le secteur défensif
Pour reconstruire une base solide, le Barça a placé le recrutement d’un défenseur central au même niveau d’importance que la recherche d’un futur numéro 9. En tête de liste figure Nico Schlotterbeck, dont les performances à Dortmund ont attiré l’admiration des dirigeants catalans, selon Foot Mercato. Son profil, mêlant anticipation, puissance et relance propre, correspond parfaitement aux exigences du club. Le fait que son contrat se rapproche progressivement de son terme - en 2027- renforce l’intérêt du Barça, désireux de profiter d’une fenêtre favorable lors du prochain mercato.
Dans la continuité de cette réflexion, le Barça a inscrit sur sa liste Gonçalo Inacio, l’un des défenseurs portugais les plus prometteurs de sa génération. Son évolution au Sporting, alliée à une maturité tactique remarquable, plaît particulièrement aux recruteurs. Comme Schlotterbeck, il se trouve dans une situation contractuelle qui pourrait permettre une approche mesurée. Les deux pistes représentent ainsi des options prioritaires pour stabiliser la charnière centrale barcelonaise à moyen terme.
Des alternatives ambitieuses mais difficiles à concrétiser
Plusieurs pistes dites « secondaires » existent également, même si leur faisabilité semble plus complexe. Marc Guéhi, en fin de contrat en juin prochain, est l’une d’elles. Le Barça apprécie sa constance en Premier League, mais les exigences salariales du défenseur de Crystal Palace constituent un sérieux obstacle. D’autant plus que de nombreux clubs anglais majeurs lui font la cour, ce qui pourrait faire grimper encore davantage son prix.
Parmi les options évoquées figure aussi Dayot Upamecano, lui aussi en fin de contrat, à en croire Foot Mercato. Le Barça suit sa situation, conscient de la valeur du joueur. Mais là encore, la concurrence promet d’être rude, notamment en raison de l’intérêt avancé d’autres géants européens. Enfin, le club garde un œil attentif sur Tylel Tati, le jeune défenseur nantais de 17 ans, véritable promesse pour le long terme. Cette piste incarne une vision plus prospective du mercato, témoignant de la volonté du Barça de bâtir non seulement pour aujourd’hui, mais aussi pour l’avenir.