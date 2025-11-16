Mercato, les cibles séduisantes du Barça pour sa défense

Le Barça traverse une saison bien plus délicate qu’attendu, en contraste net avec l’exercice précédent. L’équipe d’Hansi Flick peine à reproduire la rigueur défensive qui avait contribué à son excellent parcours en 2024-2025. Entre une ligne défensive trop haute, souvent prise dans le dos, et des performances individuelles moins convaincantes - notamment celles de Jules Koundé et Pau Cubarsi - les Blaugranas ont vu leurs failles s’exposer match après match. Le départ non compensé d’Iñigo Martínez vers l’Arabie saoudite n’a fait qu’accentuer les difficultés du Barça dans la gestion des espaces et des duels.

Les chiffres illustrent parfaitement l’urgence : avec quinze buts encaissés en douze journées, le Barça demeure l’une des défenses les plus perméables du top espagnol. Si le secteur offensif limite encore la casse grâce à son efficacité globale, l’inquiétude grandit dans les bureaux catalans. Deco et son équipe savent qu’un renforcement qualitatif est désormais indispensable pour rééquilibrer l’ensemble du dispositif. C’est dans ce contexte préoccupant que s’élabore une stratégie de recrutement très ciblée.