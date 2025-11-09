Barça : un défenseur de Premier League ciblé

Un remplaçant pour Iñigo Martínez est recherché, et des rumeurs circulent également concernant un éventuel renfort au poste d'arrière droit.

Hansi Flick souhaitait recruter un nouveau latéral droit cet été, mais les arrivées de Joan Garcia et Marcus Rashford ont comblé le manque de place disponible. Depuis, Jules Koundé, titulaire habituel, peine à retrouver sa forme, tandis qu'Eric Garcia est principalement utilisé en défense centrale.

De ce fait, le besoin d'un nouveau latéral droit se fait plus pressant, et il est logique qu'un recrutement soit envisagé pour 2026. Selon plusieurs sources (via MD), le FC Barcelone s'intéresse à Daniel Muñoz de Crystal Palace, qu'il suit de près depuis un certain temps.

Muñoz est le deuxième joueur de Crystal Palace qui intéresse le FC Barcelone, après l'international anglais Marc Guehi, libre de tout contrat l'été prochain. Cependant, son recrutement sera bien plus difficile, étant donné qu'il est sous contrat avec le club de Premier League jusqu'en 2028, ce qui rend impossible un transfert à prix réduit.

Le poste d'arrière droit ne devrait pas être une priorité pour Barcelone.

Le FC Barcelone étant donné qu'il se concentre sur le recrutement d'un nouveau défenseur central et d'un attaquant, il est peu probable qu'il dispose des fonds nécessaires pour recruter un nouvel arrière droit. De plus, Flick pourra compter sur les jeunes issus de La Masia, Hector Fort (actuellement prêté à Elche) et Xavi Espart, aux côtés de Koundé et Eric. Il n'y a donc pas d'urgence à renforcer ce poste, malgré les difficultés actuelles.

L'avenir nous dira quelles seront les activités du FC Barcelone l'été prochain, mais il serait surprenant de voir un transfert de Muñoz – ou de tout autre arrière droit – envisagé.