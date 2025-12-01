Mercato : le PSG fonce sur une star de la Juventus, Tottenham à l’affût

Grosse révélation ce lundi 1er décembre 2025. Le média anglais Caught Offside a rappelé ces dernières heures que Paris suit attentivement la situation du défenseur brésilien Bremer. Le club apprécie son profil, sa lecture du jeu et son expérience dans un championnat réputé pour sa rigueur. L'intérêt parisien n’a rien d’un hasard : si Beraldo s’en va, Luis Enrique exige un renfort compétitif, immédiatement opérationnel.

Bremer coche beaucoup de cases, même si sa situation contractuelle et son prix refroidiraient plus d’un dirigeant. La Juventus, consciente de sa valeur, ne compte pas brader un joueur qu’elle considère comme l’un des piliers de sa défense.