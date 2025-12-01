Le Paris Saint-Germain prépare doucement le mercato hivernal, sans vouloir bouleverser son vestiaire mais avec l’idée claire de combler deux départs presque actés. Matvey Safonov et Lucas Beraldo peuvent quitter la capitale en janvier, ce qui oblige Doha et la direction sportive à anticiper. Un gardien et un défenseur central figurent donc en tête de liste des besoins. Et au rayon des pistes, un nom attire déjà les regards parisiens : un pilier de la Juventus et grand habitué des duels rugueux de Serie A. Un profil solide, coûteux, très demandé.
Mercato : le PSG fonce sur une star de la Juventus, Tottenham à l’affût
Le PSG explore l'option Bremer pour renforcer l’axe
Grosse révélation ce lundi 1er décembre 2025. Le média anglais Caught Offside a rappelé ces dernières heures que Paris suit attentivement la situation du défenseur brésilien Bremer. Le club apprécie son profil, sa lecture du jeu et son expérience dans un championnat réputé pour sa rigueur. L'intérêt parisien n’a rien d’un hasard : si Beraldo s’en va, Luis Enrique exige un renfort compétitif, immédiatement opérationnel.
Bremer coche beaucoup de cases, même si sa situation contractuelle et son prix refroidiraient plus d’un dirigeant. La Juventus, consciente de sa valeur, ne compte pas brader un joueur qu’elle considère comme l’un des piliers de sa défense.
La Juventus en position de force et une concurrence féroce
Le club turinois prépare son mercato dans un contexte particulier. Non seulement la Juve souhaite garder son joueur, mais elle se sait en position de force : Bremer est lié au club jusqu’en 2029. Résultat, pour envisager un transfert, il faudra viser très haut. Tottenham prépare déjà une offensive autour de 60 millions d’euros. Pour les dirigeants italiens, ce montant ne suffira probablement pas. Ils n’écarteront une vente qu’en cas d’offre jugée « irrésistible ».
La bataille s’annonce donc féroce. Car Paris n’est pas seul. Chelsea, Manchester United et le Bayern Munich observent aussi la situation, chacun avec ses propres arguments et besoins urgents en défense. Paris ne pourra pas traîner, sous peine de se retrouver dépassé dans un dossier où les prétendants se bousculent.
Un joueur talentueux, mais qui sort d’une période compliquée
Bremer sort néanmoins d’une année complexe. En octobre 2024, il subit une rupture des ligaments croisés, avant de connaître une blessure au ménisque quelques semaines plus tard. Sa reprise est imminente, mais investir plus de 60 millions d’euros sur un joueur qui revient de blessures sérieuses peut inquiéter.
À 28 ans, le Brésilien n’entre pas exactement dans la politique actuelle du PSG, qui essaie de rajeunir son effectif. Paris devra donc trancher : privilégier l’expérience coûteuse ou chercher ailleurs une alternative plus jeune et moins risquée.