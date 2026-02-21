Mercato : le PSG fonce sur une autre star du Maroc

Au sein du Paris Saint-Germain, l’heure est à la réflexion stratégique. Luis Campos, en première ligne sur le recrutement, échange étroitement avec Luis Enrique afin de redessiner le visage offensif de l’équipe.

Plusieurs profils circulent déjà sur les radars parisiens. Brahim Diaz figure parmi les options étudiées. Le dossier Victor Osimhen suscite également de l’intérêt. L’idée reste la même : attirer des joueurs jeunes, capables d’occuper différents postes sur le front de l’attaque, avec vitesse et créativité.

Paris veut injecter de l’énergie. Et surtout, préparer l’avenir sans sacrifier l’ambition immédiate.