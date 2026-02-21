Goal.com
Patrick Tchanhoun

Mercato : le PSG fonce sur une autre star du Maroc

Paris cible un ailier marocain en pleine ascension. Une piste chaude qui pourrait bousculer l’été du PSG.

Le Paris Saint-Germain prépare un mercato estival ambitieux. Après plusieurs fenêtres sans grands bouleversements offensifs, le club de la capitale veut changer de rythme. Les dirigeants parisiens explorent plusieurs pistes en Europe, avec une priorité claire : rajeunir et densifier l’attaque. Dans cette optique, un nom revient avec insistance, une révélation marocaine qui fait des merveilles en Liga.

    Un chantier offensif lancé au PSG

    Au sein du Paris Saint-Germain, l’heure est à la réflexion stratégique. Luis Campos, en première ligne sur le recrutement, échange étroitement avec Luis Enrique afin de redessiner le visage offensif de l’équipe.

    Plusieurs profils circulent déjà sur les radars parisiens. Brahim Diaz figure parmi les options étudiées. Le dossier Victor Osimhen suscite également de l’intérêt. L’idée reste la même : attirer des joueurs jeunes, capables d’occuper différents postes sur le front de l’attaque, avec vitesse et créativité.

    Paris veut injecter de l’énergie. Et surtout, préparer l’avenir sans sacrifier l’ambition immédiate.

    Abde Ezzalzouli, profil validé en interne

    Selon les informations rapportées par Africa Foot, le Paris Saint-Germain suit attentivement Abde Ezzalzouli. À 24 ans, l’ailier gauche réalise sa saison la plus accomplie sous les couleurs du Real Betis.

    En Liga, il affiche 5 buts et 5 passes décisives en 15 rencontres. Il ajoute 3 réalisations en Ligue Europa ainsi qu’une contribution offensive en Coupe du Roi. Au total, il cumule 15 actions décisives en 25 apparitions toutes compétitions confondues. Des chiffres solides. Réguliers.

    En interne, son profil coche plusieurs cases. Percussion, vitesse d’exécution, capacité à éliminer dans les petits espaces. Le staff estime qu’il possède encore une marge de progression importante. Luis Campos et Luis Enrique considèrent qu’il pourrait franchir un cap dans un contexte plus exigeant comme celui du championnat de France et de la Ligue des champions.

    Une cote renforcée par la CAN 2025

    Son passage remarqué lors de la CAN 2025 a également renforcé son attractivité. Avec le Maroc, Abde a montré qu’il savait répondre présent lors des grands rendez-vous. Cette visibilité continentale a logiquement élargi son marché.

    Paris ne se retrouve toutefois pas seul sur le dossier. Plusieurs clubs de Premier League observent la situation de près. La concurrence s’annonce réelle. Si les dirigeants franciliens veulent transformer l’intérêt en transfert concret, ils devront agir vite pour tenter d’attirer le joueur qui est estimé à 20 millions d’euros sur Transfermarkt.

    Un été décisif pour le PSG

    Ce dossier illustre la volonté du Paris Saint-Germain de renouveler son secteur offensif avec des profils mobiles et techniques. Abde Ezzalzouli incarne cette nouvelle orientation : jeunesse, polyvalence, audace.

    Le mercato s’annonce animé. Et Paris semble déterminé à passer à l’action.

