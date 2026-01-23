PSG : Quand Luis Enrique défend Brahim Diaz...

Cependant, son penalty à la Panenka, manqué, l'a sans doute davantage exposé aux critiques.

La finale s'est prolongée en prolongation après une longue interruption avant que le penalty ne soit tiré, puis arrêté par Edouard Mendy. Brahim a été remplacé en début de prolongation, et le Sénégal a finalement remporté la victoire, laissant les Lions de l'Atlas s'incliner de façon cruelle.

Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, n'est pas très apprécié au Bernabéu en raison de son passé à Barcelone, mais l'Asturien a tenu à défendre Brahim lorsqu'on l'a interrogé à ce sujet en début de semaine. Sa réponse a été publiée par Diario AS.

« Aujourd'hui, on a parlé de ce but. Tout le monde parle de Brahim. Mais je me souviens de Zidane. Zidane, un dieu du football. Il l'a marqué en finale de Coupe du Monde. Je me souviens aussi de Sergio Ramos, qui a marqué une Panenka lors d'un match important. Beaucoup de joueurs font ça. Quand on marque ces penalties, tout le monde applaudit et personne ne dit un mot. Et quand on les rate, les critiques fusent. »

« C'est un joueur magnifique. Je le connais. Je l'ai dirigé lors d'un match avec l'équipe nationale. C'est un joueur exceptionnel et une personne formidable. C'est injuste. Je comprends que ce soit difficile à accepter. C'est un sport où il faut savoir gagner et perdre. C'est normal. Gagner ou perdre, ce n'est pas la fin du monde. Le plus important, ce sont les valeurs qu'on transmet aux jeunes. Ce n'est ni un meurtrier ni une mauvaise personne. Il mérite le respect. En ce moment, la pression est forte. »

Après son tir manqué, Brahim a présenté des excuses émouvantes aux supporters et au peuple marocain. Son entraîneur, Álvaro Arbeloa, et plusieurs de ses coéquipiers du Real Madrid ont déclaré qu'ils seraient là pour le soutenir à son retour, effectif depuis jeudi. Il devrait être disponible pour le match des Merengues contre Villarreal.