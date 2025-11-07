Mercato, le PSG fonce sur un taulier du Barça

La trêve hivernale s’annonce agitée à Paris. Le PSG, qui semblait avoir trouvé une stabilité défensive en début de saison, doit désormais composer avec plusieurs absences majeures. La blessure d’Achraf Hakimi a provoqué un véritable casse-tête pour Luis Enrique, déjà confronté au retour timide de Marquinhos et aux prestations irrégulières d’Ilya Zabarnyi. À cela s’ajoute la rechute de Nuno Mendes, encore éloigné des terrains.

Ces enchaînements de coups durs fragilisent une arrière-garde déjà limitée en options fiables. Si le onze-type du Paris Saint-Germain reste compétitif lorsqu’il est au complet, l’enchaînement des compétitions - Ligue 1, Ligue des Champions, Coupe de France - impose une profondeur de banc que le club ne possède pas actuellement. Les dirigeants ont donc compris qu’un renfort défensif était devenu indispensable pour éviter une deuxième partie de saison périlleuse.