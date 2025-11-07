Le Paris Saint-Germain, déjà touché par une série de blessures en défense, s’active en coulisses pour renforcer son effectif. L’hiver approche et les dirigeants parisiens savent que l’équilibre défensif du club est en jeu. Luis Enrique réclame du renfort, Luis Campos explore le marché, et Nasser Al-Khelaïfi rêve d’un grand nom pour combler un vide criant sur le flanc droit. Mais la cible envisagée a de quoi surprendre, tant elle semble inaccessible à ce stade de la saison.
Mercato, le PSG fonce sur un taulier du Barça
Le PSG face à une urgence défensive
La trêve hivernale s’annonce agitée à Paris. Le PSG, qui semblait avoir trouvé une stabilité défensive en début de saison, doit désormais composer avec plusieurs absences majeures. La blessure d’Achraf Hakimi a provoqué un véritable casse-tête pour Luis Enrique, déjà confronté au retour timide de Marquinhos et aux prestations irrégulières d’Ilya Zabarnyi. À cela s’ajoute la rechute de Nuno Mendes, encore éloigné des terrains.
Ces enchaînements de coups durs fragilisent une arrière-garde déjà limitée en options fiables. Si le onze-type du Paris Saint-Germain reste compétitif lorsqu’il est au complet, l’enchaînement des compétitions - Ligue 1, Ligue des Champions, Coupe de France - impose une profondeur de banc que le club ne possède pas actuellement. Les dirigeants ont donc compris qu’un renfort défensif était devenu indispensable pour éviter une deuxième partie de saison périlleuse.
Le PSG rêve de Jules Koundé
Face à cette urgence, le nom de Jules Koundé s’est invité dans les discussions internes du club. Selon les informations du PSG Inside Actus, le défenseur international français du Barça figure parmi les joueurs suivis de près par la cellule de recrutement. L’intérêt viendrait directement de Nasser Al-Khelaïfi, séduit par la polyvalence et la solidité du joueur formé à Bordeaux.
Sous contrat jusqu’en 2030 avec le Barça, Jules Koundé reste un pilier du dispositif d’Hansi Flick, malgré certaines critiques récentes sur ses performances. Luis Enrique, qui connaît bien la philosophie du club catalan, apprécierait le profil d’un latéral capable de défendre avec rigueur tout en apportant un soutien offensif. Sa capacité à évoluer dans l’axe ou sur le côté droit en fait une option de choix pour renforcer une défense parisienne fragilisée.
Jules Koundé au PSG, un dossier éphémère ?
Mais cet intérêt, aussi ambitieux soit-il, relève presque du fantasme à court terme. D’après le PSG Inside Actus, cité par Foot01, le dossier Koundé serait jugé « quasi infaisable » par des sources proches du club. Le Barça, déjà limité sur le plan défensif, n’a aucune intention de se séparer de son international français en plein milieu de saison. De plus, le joueur lui-même aurait déjà fait savoir qu’il se sent très bien au Barça et qu’un départ n’est pas à l’ordre du jour.
Le PSG, qui aime attirer les internationaux français à forte notoriété, sait pourtant qu’une telle opération renforcerait non seulement sa défense, mais aussi son image sur la scène européenne. Cependant, entre le contrat longue durée de Koundé et la situation financière du club catalan, les chances de succès restent infimes à ce stade.
Des relations encore tendues entre Paris et Barcelone
Autre frein majeur : les rapports complexes entre les deux clubs. Si un léger réchauffement diplomatique a été observé ces dernières semaines entre Nasser Al-Khelaïfi et Joan Laporta, les cicatrices du passé - notamment autour du transfert de Neymar ou des dossiers Messi et Dembélé - demeurent vives. L’idée de voir le Barça céder un titulaire à Paris cet hiver relève donc d’un scénario difficilement envisageable.
Les dirigeants parisiens en ont conscience, mais l’intérêt pour Jules Koundé illustre la volonté du PSG d’élever encore le niveau de sa défense. En parallèle, Luis Campos explore d’autres pistes, sans fermer totalement la porte à un coup d’éclat sur le marché.
Le PSG en quête de stabilité avant la reprise
En attendant, Luis Enrique devra faire avec les moyens du bord. Marquinhos, parfois repositionné à droite, ne dispose pas du même impact offensif qu’Achraf Hakimi. Le jeune Zaire-Emery, de retour en forme, pourrait dépanner ponctuellement, mais le technicien espagnol préfère le conserver dans l’axe du jeu.
Le mercato hivernal s’annonce donc crucial pour le Paris Saint-Germain, déterminé à trouver la bonne formule avant le sprint final. Qu’il s’agisse de Jules Koundé ou d’une autre recrue, Paris veut à coup sûr éviter de revivre les déséquilibres défensifs de la saison passée.