Le Paris Saint-Germain ne veut pas attendre l’ouverture officielle du mercato pour avancer ses pions. Depuis plusieurs mois, Luis Campos multiplie les rendez-vous afin de dessiner les contours du futur effectif. Une priorité se dégage nettement : renforcer le secteur offensif, avec des profils capables d’apporter de la variété et du tranchant.
Mercato : le PSG défie Manchester United pour un crack de l’Inter Milan
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Un chantier offensif bien lancé
Le club parisien anticipe des mouvements. Le possible départ de Gonçalo Ramos pousse la direction à envisager au moins un renfort, voire deux.
Dans cette optique, plusieurs noms circulent déjà en interne. Le Paris Saint-Germain cherche un attaquant capable de s’intégrer rapidement dans le système de Luis Enrique, tout en offrant des garanties sur le plan athlétique et technique.
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Ange-Yoan Bonny, une piste sérieuse
A en croire les informations de Média Foot, un profil retient particulièrement l’attention : Ange-Yoan Bonny.
À seulement 22 ans, l’attaquant de l’Inter Milan réalise une saison remarquée en Serie A. Ses statistiques parlent pour lui : 5 buts et 4 passes décisives.
Mais au-delà des chiffres, son style interpelle. Mobile, capable de jouer dos au but, il correspond à ce que recherche le staff parisien dirigé par Luis Enrique, amoureux du beau football.
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Une concurrence déjà féroce
Le dossier s’annonce toutefois complexe. Ange-Yoan Bonny ne laisse pas indifférent sur le marché. Sous contrat jusqu’en juin 2030 avec l’Inter Milan, où il a débarqué l’été dernier en provenance de Parme Calcio contre 23 millions d’euros, il attire déjà plusieurs prétendants.
Parmi eux, Manchester United suit attentivement son évolution. De son côté, Al-Hilal reste également en embuscade pour tenter de le séduire.
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Paris prêt à passer à l’action ?
Le Paris Saint-Germain observe, analyse, et prépare son offensive. Rien n’est encore acté, mais le nom d’Ange-Yoan Bonny s’installe dans les discussions.
Avec un été qui s’annonce agité, le club de la capitale veut éviter les mauvaises surprises. Et face à la concurrence, il faudra agir vite.