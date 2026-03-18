Mercato : le PSG défie Manchester United pour un crack de l’Inter Milan

Le club parisien anticipe des mouvements. Le possible départ de Gonçalo Ramos pousse la direction à envisager au moins un renfort, voire deux.

Dans cette optique, plusieurs noms circulent déjà en interne. Le Paris Saint-Germain cherche un attaquant capable de s’intégrer rapidement dans le système de Luis Enrique, tout en offrant des garanties sur le plan athlétique et technique.