Mercato, le plan ingénieux du PSG pour Ayyoub Bouaddi

Depuis plus d’un an, Ayyoub Bouaddi s’est imposé comme l’une des révélations majeures de la Ligue 1. Titularisé régulièrement au LOSC malgré son très jeune âge, Ayyoub Bouaddi impressionne par sa maturité tactique, sa qualité de première relance et sa capacité à gérer le tempo au milieu de terrain. Des qualités rares à ce stade de développement, qui ont rapidement placé son nom sur les tablettes des plus grandes écuries européennes.

Conscient de cette exposition croissante, Lille a récemment blindé Ayyoub Bouaddi avec une prolongation de contrat courant jusqu’en juin 2029. Officiellement, cette signature offre une stabilité sportive au club nordiste. Officieusement, elle permet surtout au LOSC de reprendre la main dans un dossier devenu hautement stratégique, en s’assurant une position de force lors de futures négociations.