À seulement 18 ans, Ayyoub Bouaddi cristallise déjà toutes les attentions. Dans un mercato de plus en plus structuré autour de l’anticipation et de la projection à long terme, son profil incarne parfaitement les nouvelles logiques des grands clubs européens. Malgré une situation contractuelle récemment sécurisée, Ayyoub Bouaddi demeure au centre de calculs précis, où chaque timing compte. À Paris, un plan mûrement réfléchi se dessine en coulisses, avec une stratégie qui dépasse largement le simple cadre d’un transfert classique.
Mercato, le plan ingénieux du PSG pour Ayyoub Bouaddi
- AFP
Bouaddi attise toujours les convoitises malgré sa prolongation avec Lille
Depuis plus d’un an, Ayyoub Bouaddi s’est imposé comme l’une des révélations majeures de la Ligue 1. Titularisé régulièrement au LOSC malgré son très jeune âge, Ayyoub Bouaddi impressionne par sa maturité tactique, sa qualité de première relance et sa capacité à gérer le tempo au milieu de terrain. Des qualités rares à ce stade de développement, qui ont rapidement placé son nom sur les tablettes des plus grandes écuries européennes.
Conscient de cette exposition croissante, Lille a récemment blindé Ayyoub Bouaddi avec une prolongation de contrat courant jusqu’en juin 2029. Officiellement, cette signature offre une stabilité sportive au club nordiste. Officieusement, elle permet surtout au LOSC de reprendre la main dans un dossier devenu hautement stratégique, en s’assurant une position de force lors de futures négociations.
- AFP
Le PSG va s’attaquer à Ayyoub Bouaddi l’été prochain
Dans ce contexte, le Paris Saint-Germain n’a jamais cessé de suivre l’évolution d’Ayyoub Bouaddi. Apprécié pour son intelligence de jeu et sa marge de progression, Ayyoub Bouaddi correspond pleinement au profil recherché par Luis Enrique pour densifier son entrejeu à moyen terme. Si Paris s’est montré attentif durant l’hiver, la priorité interne a toujours été claire : préparer une attaque structurée pour l’été prochain.
Selon les informations de Foot Mercato, Ayyoub Bouaddi figure toujours tout en haut de la shortlist parisienne. L’état-major du PSG estime que le timing est idéal pour intervenir après une saison complète supplémentaire en Ligue 1, afin d’intégrer progressivement le joueur dans un environnement exigeant mais pensé pour le développement des jeunes talents.
- AFP
Une concurrence européenne qui complique l’équation
Le PSG n’est toutefois pas seul sur ce dossier. Ayyoub Bouaddi suscite un intérêt massif à l’étranger, notamment en Premier League et en Serie A. Arsenal apparaît aujourd’hui comme le concurrent le plus sérieux du club parisien, tandis que Manchester United, le Real Madrid et l’Inter Milan continuent de surveiller attentivement la situation du milieu lillois.
Du côté du LOSC, le message est limpide : Ayyoub Bouaddi ne quittera le club qu’en échange d’une offre jugée à la hauteur de son potentiel et de son importance sportive. Sous contrat longue durée, Lille peut se permettre d’attendre, laissant le marché estival faire monter les enchères autour d’un joueur déjà considéré comme l’un des meilleurs de sa génération.
- Getty Images Sport
Un été décisif pour la trajectoire d’Ayyoub Bouaddi
A en croire Foot Mercato, Ayyoub Bouaddi et son entourage envisagent clairement un départ à l’issue de la saison. L’objectif est assumé : franchir un nouveau palier dans un projet sportif capable d’accompagner sa progression tout en lui offrant une exposition européenne régulière. Dans cette optique, le projet parisien séduit par sa visibilité, son ambition et la place que le PSG souhaite lui accorder à moyen terme.
En parallèle, Ayyoub Bouaddi devra également trancher un autre dossier majeur : son avenir international. Éligible avec la France comme avec le Maroc, le milieu de terrain fait l’objet d’une attention soutenue des deux fédérations, chacune espérant convaincre un talent appelé à compter sur la scène internationale.