À l’ombre d’un mercato hivernal animé, certains dossiers avancent plus discrètement que d’autres. À Lyon, alors que la dynamique sportive s’est nettement améliorée ces dernières semaines, les mouvements en coulisses pourraient pourtant rebattre les cartes de l’effectif. Entre choix stratégiques, concurrence interne et intérêts venus de l’étranger, un cadre du milieu rhodanien voit son avenir s’inscrire en pointillés. En Italie, la Serie A surveille attentivement la situation, prête à profiter de la moindre ouverture pour frapper.
Mercato, la Serie A fonce sur un cadre de l'OL
- AFP
Un OL sportivement relancé malgré les secousses internes
Malgré un contexte extrasportif longtemps pesant, l’Olympique Lyonnais réalise une saison globalement encourageante. Sur la scène européenne, les Gones avancent avec sérieux en Ligue Europa, où ils ont validé sans difficulté leur qualification pour les huitièmes de finale tout en conservant la première place de la phase de championnat, symbole d’une réelle solidité collective retrouvée. En Ligue 1, l’OL affiche également un visage séduisant avec une actuelle cinquième place, ponctuée de prestations convaincantes face à des concurrents directs, même si une certaine irrégularité demeure.
Sur le plan national, la Coupe de France reste aussi un objectif crédible. Qualifié pour les huitièmes de finale, le club lyonnais affrontera Laval avec l’ambition de poursuivre son parcours. Ce tableau sportif positif tranche avec les turbulences vécues en coulisses ces derniers mois, marquées par le départ mouvementé de John Textor et les incertitudes liées à la DNCG. Désormais assaini et recentré sur le terrain, l’OL semble avoir retrouvé une ligne directrice plus lisible et une ambition mieux structurée.
- AFP
Un mercato hivernal qui redistribue les rôles à Lyon
Dans cette dynamique, l’OL s’est montré particulièrement actif durant le mercato hivernal. Après avoir marqué les esprits avec l’arrivée d’Endrick, le club rhodanien a officialisé la signature de Noah Nartey, milieu danois de 20 ans en provenance de Brøndby. Longtemps suivi par la cellule de recrutement, le jeune international Espoirs s’inscrit parfaitement dans la nouvelle politique lyonnaise, tournée vers des profils jeunes, performants et à fort potentiel de valorisation.
Polyvalent dans l’entrejeu, Noah Nartey sort d’une première moitié de saison aboutie avec 7 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues. Son arrivée n’est pas anodine : elle rebat nécessairement les cartes au milieu de terrain et redistribue les statuts. À Lyon, la concurrence interne devient plus dense, et certains éléments jusque-là installés voient leur place fragilisée par cette nouvelle hiérarchie en construction.
- AFP
Tanner Tessmann dans le viseur de la Lazio Rome
C’est dans ce contexte que la situation de Tanner Tessmann attire l’attention. Moins indispensable depuis l’arrivée de Noah Nartey, Tanner Tessmann n’est désormais plus considéré comme un élément intouchable de l’effectif lyonnais. L’international américain de 24 ans a pourtant disputé 16 matchs de Ligue 1 cette saison, inscrivant un but, mais son rôle tend à évoluer dans un effectif en pleine recomposition.
Selon les informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio, Tanner Tessmann figure sur la shortlist de la Lazio Rome. Le club romain, en quête de renforts dans l’entrejeu, souhaite encore densifier son milieu malgré l’arrivée récente du Néerlandais Kenneth Taylor pour compenser le départ de Mattéo Guendouzi vers Fenerbahçe. À Lyon, un départ de Tanner Tessmann ne serait pas bloqué en cas d’offre jugée satisfaisante par la direction.
- AFP
La Lazio en embuscade malgré un contexte tendu
La Lazio Rome avance toutefois avec prudence. Le club italien, désormais autorisé à recruter de nouveau, traverse une période délicate marquée par une véritable guerre interne entre le président Claudio Lotito et les groupes ultras, après plusieurs communiqués agressifs publiés à l’encontre des tifosi. Un climat instable qui n’empêche pas la direction sportive de travailler sur des profils ciblés, dont Tanner Tessmann.
Pour la Lazio, le milieu américain présente un avantage certain : sa connaissance du football italien. Avant de rejoindre l’OL, Tanner Tessmann s’était révélé sous les couleurs de Venise, où il avait connu une véritable explosion en Serie A. Travailleur, discipliné et capable d’apporter équilibre et intensité, Tanner Tessmann avait laissé une image très positive en Italie, attirant déjà l’attention de plusieurs clubs transalpins.
- AFP
Vers un retour en Serie A pour Tanner Tessmann ?
Un retour en Serie A aurait donc tout d’un choix logique pour Tanner Tessmann. Encore l’été dernier, Pise avait tenté un forcing pour s’attacher ses services, preuve de la cote intacte du joueur sur le marché italien. À la Lazio, Tanner Tessmann pourrait retrouver un environnement familier et un championnat où il a déjà su s’imposer, tout en bénéficiant d’un rôle plus central dans la rotation.
De son côté, l’OL poursuivrait son chantier de reconstruction avec des décisions assumées, en cohérence avec sa nouvelle stratégie sportive. Le dossier Tanner Tessmann illustre parfaitement cette phase de transition : entre ambition retrouvée, gestion raisonnée de l’effectif et opportunités de marché. À quelques semaines de la fin du mercato, la Serie A pourrait bien accélérer pour conclure un dossier qui s’inscrit pleinement dans la nouvelle dynamique lyonnaise.