Mercato, la Serie A fonce sur un cadre de l'OL

Malgré un contexte extrasportif longtemps pesant, l’Olympique Lyonnais réalise une saison globalement encourageante. Sur la scène européenne, les Gones avancent avec sérieux en Ligue Europa, où ils ont validé sans difficulté leur qualification pour les huitièmes de finale tout en conservant la première place de la phase de championnat, symbole d’une réelle solidité collective retrouvée. En Ligue 1, l’OL affiche également un visage séduisant avec une actuelle cinquième place, ponctuée de prestations convaincantes face à des concurrents directs, même si une certaine irrégularité demeure.

Sur le plan national, la Coupe de France reste aussi un objectif crédible. Qualifié pour les huitièmes de finale, le club lyonnais affrontera Laval avec l’ambition de poursuivre son parcours. Ce tableau sportif positif tranche avec les turbulences vécues en coulisses ces derniers mois, marquées par le départ mouvementé de John Textor et les incertitudes liées à la DNCG. Désormais assaini et recentré sur le terrain, l’OL semble avoir retrouvé une ligne directrice plus lisible et une ambition mieux structurée.