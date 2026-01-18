Noah Martey à l’OL, c’est bouclé

Déterminé à ne pas lever le pied cet hiver, l’OL avance avec méthode sur le marché des transferts. Après l’arrivée très médiatisée d’Endrick, finalisée dès l’ouverture du mercato hivernal, les dirigeants lyonnais ont poursuivi leur travail de fond. Malgré les contraintes imposées par la DNCG l’été dernier, le club a réalisé une première moitié de saison convaincante, redonnant de l’élan à son projet sportif. Dans ce contexte, l’arrivée de Noah Martey s’inscrit dans une logique de continuité et de consolidation.

La cellule de recrutement lyonnaise a identifié plusieurs axes de progression pour franchir un nouveau cap. Si le secteur défensif reste un chantier important, le milieu de terrain a également été ciblé comme une priorité. Noah Martey, suivi depuis plusieurs mois, correspond parfaitement au profil recherché par l’OL. À seulement 20 ans, le milieu danois a su attirer l’attention par sa maturité et sa régularité, au point de rester une option crédible et persistante pour Lyon lors de ce mercato hivernal.