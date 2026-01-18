À peine le mercato hivernal lancé, l’Olympique Lyonnais frappe encore un grand coup. Après une première offensive remarquée, le club rhodanien s’apprête à sécuriser un dossier suivi de longue date. En coulisses, tout est désormais calé et les dernières formalités sont en cours. Derrière cette opération se cache une volonté claire : renforcer un effectif déjà compétitif et préparer une seconde partie de saison ambitieuse. Au cœur de cette stratégie, un nom revient avec insistance : Noah Martey.
Noah Martey à l’OL, c’est bouclé
- Getty Images Sport
L’OL s’active sur le marché des transferts
Déterminé à ne pas lever le pied cet hiver, l’OL avance avec méthode sur le marché des transferts. Après l’arrivée très médiatisée d’Endrick, finalisée dès l’ouverture du mercato hivernal, les dirigeants lyonnais ont poursuivi leur travail de fond. Malgré les contraintes imposées par la DNCG l’été dernier, le club a réalisé une première moitié de saison convaincante, redonnant de l’élan à son projet sportif. Dans ce contexte, l’arrivée de Noah Martey s’inscrit dans une logique de continuité et de consolidation.
La cellule de recrutement lyonnaise a identifié plusieurs axes de progression pour franchir un nouveau cap. Si le secteur défensif reste un chantier important, le milieu de terrain a également été ciblé comme une priorité. Noah Martey, suivi depuis plusieurs mois, correspond parfaitement au profil recherché par l’OL. À seulement 20 ans, le milieu danois a su attirer l’attention par sa maturité et sa régularité, au point de rester une option crédible et persistante pour Lyon lors de ce mercato hivernal.
- AFP
L’OL a trouvé un accord pour Noah Martey
Ces derniers jours, les discussions se sont intensifiées entre l’OL et Bröndby pour finaliser le transfert de Noah Martey. Selon les informations de Foot Mercato, un accord a été trouvé autour d’un montant de 8 millions d’euros, assorti de 2 millions de bonus et d’un pourcentage sur une future revente. Un investissement maîtrisé, en adéquation avec la nouvelle marge financière retrouvée par le club rhodanien, et qui témoigne de la confiance placée en Noah Martey sur le moyen et le long terme.
Sur le plan contractuel, Noah Martey a également donné son feu vert. Le joueur s’est entendu avec l’OL pour un engagement de quatre ans et demi, preuve de la volonté commune de s’inscrire dans la durée. Ce projet sportif clair, axé sur la progression et le temps de jeu, a pesé lourd dans la décision de Noah Martey, séduit par la perspective de franchir un cap dans un championnat plus exposé et plus exigeant.
- Getty Images Sport
Noah Martey est déjà à Lyon
Le dossier est désormais entré dans sa dernière ligne droite. Noah Martey est arrivé à Lyon ce dimanche soir et devrait passer sa visite médicale dans les prochaines heures, d’après Foot Mercato. Sauf contretemps de dernière minute, toutes les conditions sont réunies pour une officialisation rapide. Cette étape médicale représente le dernier obstacle avant que l’OL ne puisse annoncer son deuxième renfort de l’hiver, renforçant ainsi un effectif déjà compétitif.
Avec l’arrivée imminente de Noah Martey, l’OL confirme ses ambitions pour la suite de la saison. Le club lyonnais entend capitaliser sur sa dynamique actuelle pour viser une seconde partie d’exercice encore plus aboutie. Jeune, prometteur et suivi de longue date, Noah Martey incarne ce recrutement réfléchi et structuré que Lyon souhaite imposer comme nouvelle norme. Son intégration pourrait rapidement devenir un élément clé du projet lyonnais version 2026.