Nantes vs Paris Saint-Germain

Alors que la saison bat son plein, les regards du PSG se tournent déjà vers l'été avec un renfort défensif ciblé en priorité.

En pleine course aux titres nationaux et engagés dans la plus grande compétition européenne des clubs, les dirigeants du PSG n’attendent pas la fin de saison pour anticiper l’avenir. Le mercato estival se prépare déjà en coulisses avec une priorité claire : renforcer l’axe de la défense. Malgré les incertitudes entourant l’avenir de Luis Campos, le conseiller sportif portugais reste aux commandes de la cellule recrutement… pour le moment.