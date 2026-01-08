Mercato : la Premier League déroule le tapis rouge à une cible de l’OM

Dans un contexte où Nantes lutte chaque saison pour sa survie, l’idée d’un départ progresse. Abline ne cache plus son envie de franchir un cap sportif. L’intérêt de Sunderland pourrait donc accélérer les discussions, surtout si le club anglais envisage une approche dès le mercato hivernal. Reste à savoir si le joueur, son entourage et la direction nantaise accepteront enfin de revoir leurs positions.

Pour Sunderland, ce dossier s’inscrit dans une stratégie cohérente, tournée vers des profils jeunes et déjà aguerris. Pour Nantes, la question financière reste centrale. Et pour l’OM, ce dossier confirme que la concurrence anglaise devient un obstacle majeur sur le marché français, à l’approche d’un hiver qui pourrait rebattre certaines cartes importantes pour tous, concernés.