À Sunderland, l’accent français ne surprend plus personne. Le club anglais, tout juste de retour en Premier League, explore encore le marché hexagonal et s’intéresse de près un attaquant du FC Nantes déjà ciblé par l’Olympique de Marseille.
Mercato : la Premier League déroule le tapis rouge à une cible de l’OM
- Getty Images Sport
Sunderland, un projet très francophone
Le surnom de club le plus français d’Angleterre ne sort pas de nulle part. Sunderland appartient à Kyril Louis-Dreyfus, fils de l’ancien propriétaire de l’Olympique de Marseille. Sur le banc, Régis Le Bris incarne aussi cette connexion tricolore. Promus récemment, les Black Cats s’appuient déjà sur plusieurs joueurs venus de France ou formés dans l’Hexagone, comme Nordi Mukiele, Enzo Le Fée, Wilson Isidor ou Eliezer Mayenda.
- AFP
Matthis Abline dans le viseur anglais
À 22 ans, l’attaquant du FC Nantes a changé de statut. Régulier, mobile, plus tranchant devant le but, Abline a pris une autre épaisseur chez les Canaris. A en croire les informations rapportées par Média Foot ce jeudi, Sunderland ne se contente plus d’un simple intérêt. Les dirigeants anglais auraient déjà établi un premier contact avec l’entourage du joueur afin de sonder sa disponibilité et préparer une éventuelle offensive.
- AFP
L’OM, Nantes et un avenir à trancher
Déjà suivi par l’Olympique de Marseille, qui en fait une cible pour le mercato estival 2026, Matthis Abline réfléchit à la suite. L’été dernier, le FC Nantes a fermé la porte à toutes les offres. L’OM était monté jusqu’à 15 millions d’euros, hors bonus, quand Waldemar Kita en réclamait près de 40. Une position ferme, mais qui ne règle rien sur le fond.
- AFP
Une ouverture possible dès l’hiver ?
Dans un contexte où Nantes lutte chaque saison pour sa survie, l’idée d’un départ progresse. Abline ne cache plus son envie de franchir un cap sportif. L’intérêt de Sunderland pourrait donc accélérer les discussions, surtout si le club anglais envisage une approche dès le mercato hivernal. Reste à savoir si le joueur, son entourage et la direction nantaise accepteront enfin de revoir leurs positions.
Pour Sunderland, ce dossier s’inscrit dans une stratégie cohérente, tournée vers des profils jeunes et déjà aguerris. Pour Nantes, la question financière reste centrale. Et pour l’OM, ce dossier confirme que la concurrence anglaise devient un obstacle majeur sur le marché français, à l’approche d’un hiver qui pourrait rebattre certaines cartes importantes pour tous, concernés.