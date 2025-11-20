Mercato : la nouvelle sortie inattendue de Griezmann sur son avenir

Les observateurs s’attendaient à une saison plus discrète de la part de Griezmann. Pourtant, le meneur de jeu reste l’un des rouages les plus utilisés par Diego Simeone. Avec 203 buts en 461 apparitions sous le maillot rojiblanco, il s’impose encore comme un moteur pour son équipe, loin d’un joueur sur la pente descendante.

Sa prolongation jusqu’en 2027 a surpris, notamment parce qu’elle s’est conclue dans un relatif silence. Le champion du monde 2018 a expliqué son choix avec une franchise qui lui ressemble.

« Parce que j'en veux plus. J'ai encore beaucoup de temps de jeu devant moi, encore de l'énergie et le mental pour jouer et être un joueur important pour le club. Je sais que je dois le prouver à tout le monde, et je veux être encore plus important. Et puis, on verra dans quelques années pour le titre ou le nom de légende », confie-t-il.

Un ton simple, mais clair : Griezmann ne ferme aucune porte, mais il ne veut pas s’autoproclamer symbole éternel du club. « Je n'aime pas trop m'attribuer des titres ou ce genre de choses. J'y penserai plus tard. Pour l'instant, il faut continuer à prouver, jour après jour, que je peux jouer », poursuit-il.