Antoine Griezmann surprend encore. Alors qu’on imaginait le Français doucement glisser vers un futur en MLS, l’attaquant de l’Atlético de Madrid prend tout le monde à revers. À 34 ans, loin des discours de fin de parcours, il s’affirme déterminé à prolonger son histoire avec les Colchoneros. Ses déclarations à AS éclairent d’un nouveau jour ses intentions, révélant un joueur toujours affamé et bien décidé à repousser l’échéance d’un départ vers les États-Unis.
Mercato : la nouvelle sortie inattendue de Griezmann sur son avenir
- Getty Images Sport
Un cadre toujours essentiel à l’Atlético
Les observateurs s’attendaient à une saison plus discrète de la part de Griezmann. Pourtant, le meneur de jeu reste l’un des rouages les plus utilisés par Diego Simeone. Avec 203 buts en 461 apparitions sous le maillot rojiblanco, il s’impose encore comme un moteur pour son équipe, loin d’un joueur sur la pente descendante.
Sa prolongation jusqu’en 2027 a surpris, notamment parce qu’elle s’est conclue dans un relatif silence. Le champion du monde 2018 a expliqué son choix avec une franchise qui lui ressemble.
« Parce que j'en veux plus. J'ai encore beaucoup de temps de jeu devant moi, encore de l'énergie et le mental pour jouer et être un joueur important pour le club. Je sais que je dois le prouver à tout le monde, et je veux être encore plus important. Et puis, on verra dans quelques années pour le titre ou le nom de légende », confie-t-il.
Un ton simple, mais clair : Griezmann ne ferme aucune porte, mais il ne veut pas s’autoproclamer symbole éternel du club. « Je n'aime pas trop m'attribuer des titres ou ce genre de choses. J'y penserai plus tard. Pour l'instant, il faut continuer à prouver, jour après jour, que je peux jouer », poursuit-il.
- AFP
La MLS, un rêve… mais plus un objectif immédiat
Le Français n’a jamais caché son attraction pour la culture sportive américaine. Les rumeurs qui l’envoient en MLS existent depuis des années et ne l’ont jamais dérangé. Mais son discours évolue légèrement, laissant entendre qu’il n’est pas pressé de traverser l’Atlantique.
« Tout le monde sait que la MLS est mon rêve, mon objectif, mais j'ai un contrat », rappelle-t-il. Une phrase lourde de sens, suivie d’un message qui laisse deviner sa volonté de poursuivre dans la capitale espagnole. Il ajoute être « très heureux ici », un détail loin d’être anodin pour un joueur qui a déjà vécu un départ compliqué lors de son passage au FC Barcelone.
Griezmann envisage même d’aller plus loin, en soulignant son envie de continuer à peser sportivement à Madrid, bien au-delà de la fin de son contrat actuel.
- AFP
Des ambitions encore très élevées avec l’Atlético
Ce qui motive le Français, ce n’est pas uniquement la stabilité. Griezmann nourrit encore de grandes ambitions. Il s’accroche toujours à ce qu’il n’a pas encore gagné avec l’Atlético. « Gagner un titre de champion, une Ligue des champions, une coupe... », liste-t-il sans hésitation.
En près d’une décennie, son palmarès madrilène reste étonnamment maigre au regard de ses performances : une Ligue Europa, une Supercoupe d’Europe et une Supercoupe d’Espagne. Il a frôlé la consécration en 2016, finale durant laquelle il avait manqué un penalty avant la victoire du Real Madrid.
Cette blessure sportive l’accompagne encore. « Je continuerai à y penser jusqu'à ce que je gagne la Ligue des champions avec l'Atlético », conclut-il. Une phrase qui sonne comme une promesse autant qu’un défi personnel.
- AFP
Griezmann, plus que jamais tourné vers le présent
Face aux spéculations, Griezmann envoie un message sans détour : il ne se projette pas dans un exil rapide, même si la tentation américaine reste intacte. Pour l’instant, il revendique son envie de continuer à marquer l’histoire de l’Atlético, à sa façon, sans grands discours, mais avec des actes.
À 34 ans, il refuse que son histoire se referme. Au contraire, il semble prêt à écrire quelques chapitres de plus, sous les couleurs qu’il connaît par cœur.