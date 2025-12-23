Mercato, la nouvelle porte de sortie inattendue d’Axel Disasi

C’est à partir de là qu’un club italien est entré en scène. La Roma s’est manifestée avec insistance pour Axel Disasi, séduite par son profil athlétique, son expérience internationale et sa capacité à évoluer dans différents systèmes défensifs. À la tête de l’équipe romaine, Gian Piero Gasperini a personnellement validé cette piste et a fait part de son intérêt appuyé à sa direction, d’après RMC Sport. Le technicien italien voit en Axel Disasi un renfort capable de solidifier une défense en quête de stabilité.

Pour la Roma, actuellement quatrième de Serie A, l’opération présente un intérêt stratégique évident. Renforcer l’arrière-garde sans investissement massif, tout en attirant un joueur en quête de revanche sportive, correspond parfaitement à la logique du club. Axel Disasi, de son côté, n’est pas resté insensible à cette approche. L’idée de rejoindre la Roma afin de retrouver un rôle plus central dans un projet compétitif est perçue comme une opportunité sérieuse par l’entourage du joueur.