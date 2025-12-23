Mercato, la nouvelle porte de sortie inattendue d’Axel Disasi

Parfois, le mercato hivernal réserve des scénarios que peu avaient anticipés quelques mois plus tôt. Entre perte de statut, concurrence accrue et besoin urgent de relance, certains profils se retrouvent soudainement au centre des discussions. Vice-champion du monde avec l’équipe de France, Axel Disasi traverse actuellement une période charnière de sa carrière. À Londres, la situation semble figée, tandis qu’ailleurs, une opportunité sérieuse commence à se dessiner. Une porte de sortie discrète mais crédible s’entrouvre pour le défenseur central, qui pourrait bien redistribuer les cartes de sa seconde partie de saison.
Axel Disasi en quête d’un nouveau souffle
À 27 ans, Axel Disasi se retrouve dans une position inconfortable. Arrivé avec des ambitions élevées à Chelsea, le défenseur central français peine à s’imposer durablement dans la rotation des Blues. Depuis le début de la saison 2025-2026, Axel Disasi n’a pas disputé la moindre minute en Premier League, une situation délicate pour un joueur habitué aux joutes de haut niveau et aux responsabilités. Dans cette optique, un départ lors du mercato hivernal apparaît comme une option de plus en plus crédible afin de retrouver du rythme et de la visibilité.
Selon les informations de RMC Sport, cette réflexion a déjà dépassé le simple stade de l’hypothèse. Des discussions ont été engagées autour d’un possible départ d’Axel Disasi sous la forme d’un prêt dès le mois de janvier. Une démarche qui rappelle un précédent récent dans la carrière du défenseur, lorsqu’il avait déjà choisi de changer d’air en cours de saison pour retrouver du temps de jeu et relancer sa dynamique sportive.
La Roma se positionne sérieusement sur Axel Disasi
C’est à partir de là qu’un club italien est entré en scène. La Roma s’est manifestée avec insistance pour Axel Disasi, séduite par son profil athlétique, son expérience internationale et sa capacité à évoluer dans différents systèmes défensifs. À la tête de l’équipe romaine, Gian Piero Gasperini a personnellement validé cette piste et a fait part de son intérêt appuyé à sa direction, d’après RMC Sport. Le technicien italien voit en Axel Disasi un renfort capable de solidifier une défense en quête de stabilité.
Pour la Roma, actuellement quatrième de Serie A, l’opération présente un intérêt stratégique évident. Renforcer l’arrière-garde sans investissement massif, tout en attirant un joueur en quête de revanche sportive, correspond parfaitement à la logique du club. Axel Disasi, de son côté, n’est pas resté insensible à cette approche. L’idée de rejoindre la Roma afin de retrouver un rôle plus central dans un projet compétitif est perçue comme une opportunité sérieuse par l’entourage du joueur.
Un prêt en janvier, scénario privilégié
Les contours de l’opération commencent à se préciser. La Roma privilégie un prêt lors du mercato hivernal, une formule également étudiée par Chelsea, qui cherche à gérer au mieux l’effectif sur la seconde moitié de la saison. Axel Disasi figure ainsi parmi les candidats les plus crédibles à un départ temporaire, à condition que les Blues acceptent de lui offrir cette porte de sortie pour se relancer loin de Londres.
Sur le plan sportif, le timing semble cohérent. En manque de temps de jeu à Chelsea, Axel Disasi a besoin d’enchaîner les matches pour rester compétitif à haut niveau. Pour la Roma, l’arrivée d’un international français aux cinq sélections représente un renfort d’expérience immédiat dans un championnat exigeant comme la Serie A. Reste désormais à finaliser les discussions entre les différentes parties pour transformer cet intérêt mutuel en accord concret. Si rien n’est encore officiellement acté, la tendance est claire. Axel Disasi se rapproche d’un nouveau chapitre de sa carrière. Une porte de sortie inattendue, mais potentiellement décisive, qui pourrait bien se concrétiser dès janvier.