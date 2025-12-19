À l’heure où le mercato hivernal approche, le Paris Saint-Germain ne prépare pas janvier comme les autres grandes puissances européennes. Derrière une façade de stabilité sportive et un effectif auréolé de succès récents, un paramètre extérieur vient perturber la planification parisienne. Un détail de calendrier, en apparence anodin, mais aux conséquences profondes, rebat les cartes des discussions, des négociations et des ambitions. Entre attente, calcul et retenue, le PSG avance dans un marché figé par une compétition qui impose son rythme.
Mercato, la Ligue des Champions chamboule les plans du PSG
- AFP
Un mercato hivernal mesuré pour le PSG
Le PSG aborde ce mercato d’hiver dans une position sportive confortable. Vainqueur de la Coupe intercontinentale et auteur d’un sextuplé historique sur l’année 2025, le club de la capitale dispose d’un effectif dense, équilibré et compétitif. Luis Enrique affiche une confiance assumée envers son groupe actuel, mêlant cadres expérimentés et jeunes joueurs à fort potentiel, régulièrement intégrés à la rotation. Dans ce contexte, le PSG n’identifie pas de besoins urgents, surtout lorsque l’ensemble de l’effectif est disponible.
Cette stabilité est renforcée par le retour progressif de plusieurs éléments freinés par des blessures ces derniers mois. Le PSG sait qu’il pourra compter, lors de la seconde partie de saison, sur des joueurs clés appelés à retrouver leur meilleur niveau. Dans ces conditions, les places sont chères au sein du vestiaire parisien et les ajustements de janvier apparaissent davantage comme des opportunités que comme des nécessités.
- AFP
Un calendrier européen qui bloque les manœuvres du PSG
Au-delà des considérations sportives, le PSG doit composer avec une contrainte structurelle majeure : le calendrier de la Ligue des Champions. En France, le mercato hivernal s’ouvrira le 1ᵉʳ janvier pour se refermer le 2 février à 20h. Problème : la dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions est programmée le 28 janvier, soit quelques jours seulement avant la fermeture du marché.
Pour le PSG, comme pour de nombreux clubs engagés sur la scène européenne, cette configuration complique fortement les négociations. Selon RMC Sport, les formations concernées hésitent à vendre ou à se renforcer sans connaître leur avenir continental. Résultat, les discussions concrètes sont souvent repoussées à l’issue de cette dernière journée européenne, réduisant considérablement la marge de manœuvre du PSG dans les derniers instants du mercato.
- AFP
Un mercato placé sous le signe de la continuité à Paris
Conscient de cette situation, le PSG s’oriente vers un mois de janvier relativement calme. Les dirigeants parisiens et le staff savent que les opportunités réelles seront limitées tant que la phase de ligue de la Ligue des Champions ne sera pas achevée. L’idée de recruter n’est pas totalement écartée, notamment pour renforcer certains secteurs de manière ciblée, mais le PSG ne souhaite pas déséquilibrer un collectif qui fonctionne, indique RMC Sport.
La saison passée, le Paris Saint-Germain avait pourtant frappé fort en s’attachant les services de Khvicha Kvaratskhelia pour 70 millions d’euros en provenance de Naples au mois de janvier. Un transfert décisif dans la dynamique européenne du club. Mais en interne, cet épisode est perçu comme une exception, rendue possible par un contexte très particulier et par la volonté affirmée du joueur de quitter son club.
- AFP
Peu de mouvements attendus, même dans le sens des départs
Dans le sens des sorties, le PSG adopte la même prudence. Certains dossiers - dont ceux de Lucas Beraldo et même Matvey Safonov -, ont animé l’actualité ces dernières semaines, mais aucun départ majeur ne semble acté à ce stade, à en croire le média. Le PSG considère que chaque élément de l’effectif peut avoir son importance dans une seconde partie de saison dense et exigeante.
Ainsi, plus qu’un mercato de ruptures, le PSG se dirige vers un marché d’ajustement, dicté par les contraintes de la Ligue des Champions. Tant que ce format imposera un calendrier aussi serré, le club parisien devra composer avec cette réalité, en privilégiant la stabilité sportive à l’agitation hivernale.