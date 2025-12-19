Mercato, la Ligue des Champions chamboule les plans du PSG

Le PSG aborde ce mercato d’hiver dans une position sportive confortable. Vainqueur de la Coupe intercontinentale et auteur d’un sextuplé historique sur l’année 2025, le club de la capitale dispose d’un effectif dense, équilibré et compétitif. Luis Enrique affiche une confiance assumée envers son groupe actuel, mêlant cadres expérimentés et jeunes joueurs à fort potentiel, régulièrement intégrés à la rotation. Dans ce contexte, le PSG n’identifie pas de besoins urgents, surtout lorsque l’ensemble de l’effectif est disponible.

Cette stabilité est renforcée par le retour progressif de plusieurs éléments freinés par des blessures ces derniers mois. Le PSG sait qu’il pourra compter, lors de la seconde partie de saison, sur des joueurs clés appelés à retrouver leur meilleur niveau. Dans ces conditions, les places sont chères au sein du vestiaire parisien et les ajustements de janvier apparaissent davantage comme des opportunités que comme des nécessités.