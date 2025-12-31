Nathan De Cat Anderlecht 2025Getty Images
Mercato : l’OM fonce sur la pépite Nathan De Cat, deux rivaux font irruption

À Marseille, un nom circule avec insistance. Très jeune, déjà convoité, Nathan De Cat attise les rêves… et les craintes.

Alors que l’Olympique de Marseille traverse une période charnière sur le plan sportif et stratégique, le club phocéen explore des pistes ambitieuses pour l’avenir. Parmi elles, celle menant à Nathan De Cat, milieu de terrain d’Anderlecht, suscite un intérêt grandissant mais s’annonce semée d’embûches.

    L’OM à l’affût d’un nouveau joyau belge

    Le dossier s’inscrit dans un contexte particulier. Avec les situations incertaines de Robinio Vaz et Darryl Bakola, tous deux âgés de 18 ans et susceptibles de quitter le club contre des montants conséquents dès cet hiver, Marseille anticipe. Le regard se tourne donc vers la Belgique, plus précisément vers Anderlecht.

    Selon le Corriere dello Sport, l’OM suit de près Nathan De Cat, 17 ans, milieu relayeur formé au RSCA. Le joueur s’impose progressivement malgré son jeune âge et affiche déjà une maturité qui intrigue bien au-delà de la Jupiler Pro League. Sous contrat jusqu’en juin 2027, il représente un investissement d’avenir clairement identifié pour un transfert envisagé en 2026.

    Une concurrence européenne de très haut niveau

    Le problème pour Marseille se nomme concurrence. Et elle se montre redoutable. Toujours d’après le média italien, le Bayern Munich figure parmi les clubs les plus attentifs à l’évolution du Belge. Le Bayer Leverkusen et le Borussia Dortmund restent également en veille.

    Le Corriere dello Sport ne mentionne pas le Paris Saint-Germain. Pourtant, selon une information publiée par Fichajes en novembre, le PSG suit aussi le dossier. Le média espagnol ajoute Liverpool, le Real Madrid, Arsenal et le RB Leipzig à une liste déjà bien fournie. Autant dire que l’OM avance dans un champ miné.

    Un prix connu et une stratégie possible

    En novembre, le journaliste Florian Plettenberg évoquait une estimation claire côté Anderlecht : 25 millions d’euros à l’été 2026. Un montant conséquent, mais loin d’être inaccessible pour l’Olympique de Marseille, qui a récemment investi 35 M€ bonus compris sur Igor Paixão.

    Le salaire du joueur ne pose pas non plus un obstacle majeur. En revanche, la puissance financière et l’attractivité immédiate de certains géants européens compliquent sérieusement l’équation.

    Le projet marseillais comme levier principal

    Sportivement, Marseille dispose toutefois d’un argument solide. À l’OM, Nathan De Cat pourrait viser un rôle central beaucoup plus rapidement qu’au PSG, au Bayern ou à Liverpool, où la densité au milieu limite les opportunités.

    Le club phocéen peut aussi s’appuyer sur un projet structuré, porté par Medhi Benatia, Pablo Longoria et Roberto De Zerbi, dont la réputation auprès des jeunes profils progresse. Suffisant pour convaincre ? Rien n’est moins sûr. Mais l’OM compte jouer sa carte sans se cacher, même si une issue défavorable ne surprendrait personne.

