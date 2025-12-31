Mercato : l’OM fonce sur la pépite Nathan De Cat, deux rivaux font irruption

Le dossier s’inscrit dans un contexte particulier. Avec les situations incertaines de Robinio Vaz et Darryl Bakola, tous deux âgés de 18 ans et susceptibles de quitter le club contre des montants conséquents dès cet hiver, Marseille anticipe. Le regard se tourne donc vers la Belgique, plus précisément vers Anderlecht.

Selon le Corriere dello Sport, l’OM suit de près Nathan De Cat, 17 ans, milieu relayeur formé au RSCA. Le joueur s’impose progressivement malgré son jeune âge et affiche déjà une maturité qui intrigue bien au-delà de la Jupiler Pro League. Sous contrat jusqu’en juin 2027, il représente un investissement d’avenir clairement identifié pour un transfert envisagé en 2026.