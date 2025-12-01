Le mercato semble encore loin, pourtant certains clubs tracent déjà leurs premières lignes offensives. Mason Greenwood, qui traverse une saison pleine sous le maillot marseillais, attire une concurrence de plus en plus pressante. Plusieurs équipes européennes surveillent chaque prestation de l’attaquant anglais. Naples, convaincu de tenir une carte gagnante, avance dans l’ombre avec une méthode qui pourrait rebattre les cartes. Une affaire qui risque d’agiter les prochains mois.
Mercato : le plan déroutant de Naples pour arracher Mason Greenwood à l’OM
- AFP
Greenwood, la tentation forte de Naples
Mason Greenwood vit une saison pleine, ponctuée de gestes décisifs et d’un rendement offensif qui attire inévitablement les regards. Avec 11 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues depuis août, l’attaquant de l’OM nourrit les discussions en Espagne, où l’Atlético de Madrid continue de scruter ses matchs. Cette curiosité n’a rien de nouveau puisque son profil intrigue plusieurs clubs depuis son arrivée à Marseille en 2024. Aussi, le FC Barcelone est intéressé par l’ailier droit anglais.
Mais un autre candidat insiste de plus en plus. En Italie, la presse locale assure que Naples revient à la charge. Antonio Conte connaît parfaitement le profil du joueur et voulait déjà le recruter avant son départ pour la Ligue 1. Le technicien transalpin n’a pas refermé ce dossier, convaincu qu’un ailier percutant comme Greenwood renforcerait immédiatement son secteur offensif.
Le Napoli envisage donc une offensive pour l’été prochain. Le club cherche un élément créatif capable de renverser des rencontres, et Greenwood coche toutes les cases sportives recherchées par la direction italienne.
- Getty Images Sport
Un atout interne que Naples veut exploiter
Selon L’Express en Angleterre, Naples possède un argument inattendu pour tenter d’attirer l’international anglais. Scott McTominay, arrivé en Serie A il y a un an et demi pour environ 30 millions d’euros, entretient une relation solide avec Greenwood. Les deux hommes ont évolué ensemble à Manchester United, où ils ont partagé plusieurs saisons dans le vestiaire des Red Devils.
Le club part du principe que la parole de McTominay peut peser dans l’esprit de l’attaquant marseillais. Le milieu écossais s’est imposé dans le championnat italien, avec un statut grandissant, et Naples espère que sa présence facilite les discussions. Ce lien personnel constitue une carte que peu d’adversaires possèdent, et les dirigeants napolitains comptent bien l’utiliser.
- Getty
L’OM face à un dilemme financier
La question qui brûle les lèvres reste simple : Marseille acceptera-t-il d’ouvrir la porte ? Rien n’indique pour l’instant que l’OM souhaite se séparer d’un joueur aussi influent dans son attaque. Pourtant, une réflexion financière pourrait peser dans l’équation. Dans la presse italienne, un potentiel transfert autour de 60 millions d’euros circule déjà.
Sur cette somme, l’OM ne toucherait que 30 millions d’euros, en raison de la clause de revente négociée par Manchester United, qui récupère la moitié de la plus-value. Le club marseillais avait déboursé 25 millions d’euros pour le faire venir. Autrement dit, une telle vente constituerait presque une opération neutre pour Pablo Longoria.
Naples pourra-t-il profiter de cette situation ? La réponse dépendra autant de la position de Marseille que de la volonté du joueur. Une certitude : l’été s’annonce mouvementé.