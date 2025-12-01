Mercato : le plan déroutant de Naples pour arracher Mason Greenwood à l’OM

Mason Greenwood vit une saison pleine, ponctuée de gestes décisifs et d’un rendement offensif qui attire inévitablement les regards. Avec 11 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues depuis août, l’attaquant de l’OM nourrit les discussions en Espagne, où l’Atlético de Madrid continue de scruter ses matchs. Cette curiosité n’a rien de nouveau puisque son profil intrigue plusieurs clubs depuis son arrivée à Marseille en 2024. Aussi, le FC Barcelone est intéressé par l’ailier droit anglais.

Mais un autre candidat insiste de plus en plus. En Italie, la presse locale assure que Naples revient à la charge. Antonio Conte connaît parfaitement le profil du joueur et voulait déjà le recruter avant son départ pour la Ligue 1. Le technicien transalpin n’a pas refermé ce dossier, convaincu qu’un ailier percutant comme Greenwood renforcerait immédiatement son secteur offensif.

Le Napoli envisage donc une offensive pour l’été prochain. Le club cherche un élément créatif capable de renverser des rencontres, et Greenwood coche toutes les cases sportives recherchées par la direction italienne.