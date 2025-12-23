Mercato : l’OM fait une offre pour un crack très en vue

Dimanche, face à Bourg-en-Bresse, l’Olympique de Marseille n’a laissé aucune place au doute. Large succès 6-0, qualification maîtrisée, et une fin de match chargée de symboles. Entré pour les vingt dernières minutes, Tadjidine Mmadi a inscrit son tout premier but avec l’équipe première. Un instant fort pour le joueur, âgé de 18 ans, et un signal clair pour la direction marseillaise.

Selon les informations de RMC Sport, cette performance n’a pas tardé à produire des effets. Dès le lendemain, le club phocéen a proposé une prolongation de contrat à son jeune ailier, preuve d’une volonté assumée de verrouiller l’un de ses talents les plus prometteurs.