À l’OM, certaines apparitions comptent plus que d’autres. Celle de Tadjidine Mmadi, dimanche en Coupe de France, appartient déjà à cette catégorie. En quelques minutes, le jeune ailier a frappé fort, sur le terrain comme en coulisses, au point de pousser le club à passer à l’action.
Mercato : l’OM fait une offre pour un crack très en vue
Une soirée déclic en Coupe de France
Dimanche, face à Bourg-en-Bresse, l’Olympique de Marseille n’a laissé aucune place au doute. Large succès 6-0, qualification maîtrisée, et une fin de match chargée de symboles. Entré pour les vingt dernières minutes, Tadjidine Mmadi a inscrit son tout premier but avec l’équipe première. Un instant fort pour le joueur, âgé de 18 ans, et un signal clair pour la direction marseillaise.
Selon les informations de RMC Sport, cette performance n’a pas tardé à produire des effets. Dès le lendemain, le club phocéen a proposé une prolongation de contrat à son jeune ailier, preuve d’une volonté assumée de verrouiller l’un de ses talents les plus prometteurs.
- AFP
Des discussions bien engagées avec l’OM
Lié à l’OM jusqu’en 2028, Mmadi discute actuellement d’un nouveau bail qui pourrait étendre son engagement de deux saisons supplémentaires. Une offre qui traduit la confiance accordée par les dirigeants, convaincus du potentiel du joueur et de sa marge d’évolution.
Le timing n’a rien d’anodin. Depuis plusieurs semaines, le natif de Marseille gravit les échelons. Quatre apparitions avec l’équipe de Roberto De Zerbi, un rôle central en Youth League, et désormais un premier but en compétition officielle avec les pros. L’OM ne souhaite pas laisser le hasard décider de la suite.
- AFP
Medhi Benatia conquis par le profil du Minot
En interne, la cote de Mmadi ne cesse de grimper. Le directeur du football, Medhi Benatia, ne cache pas son estime pour le jeune ailier. « C'est un bon petit de Marseille. Et un joueur qui aime l’OM », glisse-t-il, voyant en lui un élément capable de s’inscrire dans le futur du club.
Formé au FC Malpassé avant de rejoindre le centre marseillais, Mmadi séduit par son état d’esprit autant que par ses qualités balle au pied. Travailleur, à l’aise dans le un-contre-un, généreux dans l’effort, il coche de nombreuses cases aux yeux du staff.
Un parcours suivi de près depuis l’enfance
Celui qui a détecté Mmadi très tôt se souvient encore de ses débuts. « Son rêve a toujours été de jouer au stade Vélodrome, ce qu’il a réalisé », confie Miloud Kadi Bouchakour. Le scout décrit un joueur « élégant, box-to-box, capable d'éliminer et de se projeter vite vers l'avant », doté « d'un profil à la Patrick Vieira ».
Il ajoute : « Il était déjà surclassé, avec une élégance et une maturité rares au milieu de terrain. Très tôt, des clubs comme Monaco ou Nice le suivaient, et j’ai dû me battre pour l’emmener à l’Olympique de Marseille, convaincu de sa très grande marge de progression. (...) Aujourd’hui, sous l’impulsion de Medhi Benatia, Tadjidine continue de franchir des paliers: Medhi lui apporte une confiance forte, un cadre et une exigence qui l’aident à viser le plus haut niveau ».
À Marseille, le message semble clair : Mmadi ne représente pas seulement l’avenir. Il fait déjà partie du présent.