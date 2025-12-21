OM, Roberto De Zerbi déclare sa flamme à un Minot

Aligné en toute fin de rencontre lors des 32es de finale de Coupe de France, Tadjidine Mmadi n’a eu besoin que de vingt minutes pour faire parler de lui sous le maillot de l’OM. Entré à la 69e minute par Roberto De Zerbi, Tadjidine Mmadi s’est immédiatement montré décisif dans un large succès marseillais contre Bourg-en-Bresse (6-0). À la 77e minute, le jeune ailier formé au club a parfaitement servi Bilal Nadir, auteur d’un superbe enroulé du pied droit en lucarne. Dix minutes plus tard, Tadjidine Mmadi a cette fois pris ses responsabilités, repiquant depuis son côté gauche avant de décocher une frappe limpide, là encore hors de portée du gardien adverse.

Cette prestation éclair n’a pas seulement confirmé le potentiel de Tadjidine Mmadi, elle a surtout validé le choix de Roberto De Zerbi, attentif à la progression de ses jeunes éléments. À l’OM, où la rotation est parfois limitée sur les ailes, Roberto De Zerbi a su saisir l’occasion pour tester son Minot dans un contexte favorable. Le message est clair : à Marseille, le mérite prime, quel que soit l’âge.