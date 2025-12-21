Il n’aura fallu qu’une poignée de minutes pour faire basculer un destin et attirer tous les projecteurs. En Coupe de France, certains soirs servent de révélateur, surtout à l’Olympique de Marseille où la jeunesse reste scrutée avec attention. Dimanche, face à Bourg-en-Bresse, un Minot a transformé son entrée en jeu en véritable démonstration, au point de provoquer une réaction immédiate de Roberto De Zerbi.
OM, Roberto De Zerbi déclare sa flamme à un Minot
Tadjidine Mmadi, une entrée précieuse avec l’OM
Aligné en toute fin de rencontre lors des 32es de finale de Coupe de France, Tadjidine Mmadi n’a eu besoin que de vingt minutes pour faire parler de lui sous le maillot de l’OM. Entré à la 69e minute par Roberto De Zerbi, Tadjidine Mmadi s’est immédiatement montré décisif dans un large succès marseillais contre Bourg-en-Bresse (6-0). À la 77e minute, le jeune ailier formé au club a parfaitement servi Bilal Nadir, auteur d’un superbe enroulé du pied droit en lucarne. Dix minutes plus tard, Tadjidine Mmadi a cette fois pris ses responsabilités, repiquant depuis son côté gauche avant de décocher une frappe limpide, là encore hors de portée du gardien adverse.
Cette prestation éclair n’a pas seulement confirmé le potentiel de Tadjidine Mmadi, elle a surtout validé le choix de Roberto De Zerbi, attentif à la progression de ses jeunes éléments. À l’OM, où la rotation est parfois limitée sur les ailes, Roberto De Zerbi a su saisir l’occasion pour tester son Minot dans un contexte favorable. Le message est clair : à Marseille, le mérite prime, quel que soit l’âge.
Roberto De Zerbi séduit par Tadjidine Mmadi
Face aux médias, Roberto De Zerbi n’a pas dissimulé sa satisfaction après la performance de Tadjidine Mmadi. Le technicien italien a tenu à justifier sa décision tout en soulignant l’attitude du jeune joueur à l’entraînement : « Tant qu'il s'entraîne bien, je dois être juste avec tout le monde, même à 17 ans. Il méritait de jouer. Et dans ce secteur, on a peu de joueurs disponibles : Greenwood, Paixao et Weah ». Avant d’ajouter, toujours au sujet de Tadjidine Mmadi : « C'est un joueur fort, bon dans le un-contre-un. On verra sa progression. »
Ces propos forts de Roberto De Zerbi résonnent comme une véritable marque de confiance envers Tadjidine Mmadi.
L’OM veut blinder son Minot
Selon les informations rapportées par RMC Sport, l’OM envisage désormais de prolonger le contrat du jeune ailier, actuellement lié au club jusqu’en juin 2028, d’une ou deux saisons supplémentaires. Jusqu’ici, Tadjidine Mmadi avait dû se contenter de rares apparitions avec l’équipe première, totalisant seulement quelques minutes en Ligue 1 et en Ligue des champions.
En attendant, Tadjidine Mmadi continue de s’illustrer avec les équipes de jeunes, notamment en Youth League, et avec les sélections nationales françaises U19 et U20. Mais après ce coup d’éclat en Coupe de France, Roberto De Zerbi pourrait bien lui offrir un rôle plus visible à l’OM. Une chose est sûre, à Marseille, un Minot vient de marquer bien plus qu’un but.