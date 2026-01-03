L’Olympique de Marseille ne limite pas son mercato hivernal à des ajustements offensifs. Si le club phocéen cible en priorité un ou deux milieux et une doublure crédible pour Mason Greenwood, la défense centrale reste un chantier ouvert. Un dossier discret, mais loin d’être secondaire, alors que la concurrence étrangère se positionne.
Mercato : l’OM au duel avec West Ham pour une star de Ligue 1
- Getty Images
Une réflexion défensive bien engagée à Marseille
Du côté de la Commanderie, les dirigeants gardent un œil attentif sur l’axe. Deux éléments expliquent cette vigilance. D’abord, la situation de CJ Egan-Riley, recrue estivale qui peine à convaincre et dont l’avenir à court terme ne semble plus garanti. Ensuite, la nécessité d’anticiper la suite pour Leonardo Balerdi. Le capitaine argentin demeure un pilier, mais l’OM souhaite préparer l’avenir sans attendre une urgence sportive.
Dans cette logique, un profil précis a émergé au fil des semaines. Jeune, déjà aguerri à la Ligue 1, capable d’enchaîner les rencontres à haut rythme. Un joueur dont la marge de progression colle à la stratégie marseillaise actuelle.
- AFP
Charlie Cresswell, le profil qui coche les cases
Selon les informations révélées par le diffuseur Ligue 1+ lors du match d’ouverture de la 17e journée entre Toulouse et Lens (0-3), l’OM apprécie particulièrement Charlie Cresswell. Le défenseur central anglais s’impose comme l’un des hommes forts du Toulouse Football Club.
Aligné une nouvelle fois par Carles Martinez Novell face au leader du championnat, l’ancien joueur de Leeds United a signé sa 17e titularisation de la saison 2025-2026. À 23 ans, il affiche une régularité rare et une présence constante dans l’axe toulousain, au point de devenir un repère pour son équipe.
Arrivé à l’été 2024 contre un chèque avoisinant les 5 millions d’euros en provenance de Leeds United, le natif de Preston a rapidement changé de dimension. Il dépasse désormais les 50 apparitions toutes compétitions confondues sous le maillot du TFC, preuve de son statut de cadre.
- AFP
Un dossier complexe face à l’intérêt anglais
Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le Téfécé, Charlie Cresswell ne représente pas une opportunité facile. Sa valeur marchande atteint aujourd’hui 15 millions d’euros, soit la deuxième plus élevée de l’effectif toulousain, derrière Guillaume Restes. Toulouse n’a aucun intérêt à se séparer de son numéro 4 en cours de saison, surtout dans un exercice aussi disputé.
L’équation se complique encore avec l’entrée en scène de West Ham United. Déjà attentifs ces derniers mois, les Hammers envisagent de revenir à la charge. En difficulté en Premier League et dotés de la deuxième pire défense du championnat anglais, les Londoniens cherchent un renfort immédiat. Leur puissance financière pourrait peser lourd dans la balance.
- AFP
L’OM face à un choix stratégique
Pour Marseille, le dossier Cresswell symbolise un mercato d’anticipation plus que de réaction. Le club devra trancher entre patience et opportunisme, tout en surveillant les mouvements venus d’Angleterre. Le duel avec West Ham s’annonce serré. Et le temps, lui, ne joue jamais en faveur des hésitations.