Mercato : l’OM au duel avec West Ham pour une star de Ligue 1

Du côté de la Commanderie, les dirigeants gardent un œil attentif sur l’axe. Deux éléments expliquent cette vigilance. D’abord, la situation de CJ Egan-Riley, recrue estivale qui peine à convaincre et dont l’avenir à court terme ne semble plus garanti. Ensuite, la nécessité d’anticiper la suite pour Leonardo Balerdi. Le capitaine argentin demeure un pilier, mais l’OM souhaite préparer l’avenir sans attendre une urgence sportive.

Dans cette logique, un profil précis a émergé au fil des semaines. Jeune, déjà aguerri à la Ligue 1, capable d’enchaîner les rencontres à haut rythme. Un joueur dont la marge de progression colle à la stratégie marseillaise actuelle.